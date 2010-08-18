Свердловские власти объявили о наборе волонтеров для тушения пожаров

В ходе пресс-конференции, посвященной участию партии "Единая Россия" и общественных организаций в ликвидации пожаров, представители "Единой России" отметили, что добровольцы должны быть подготовленными.

"Это здоровые люди, которые могут кроме себя привлечь часть своей семьи, своего коллектива, желательно, чтобы они имели определенную экипировку, хлопчатобумажную одежду, походную одежду. Добровольцы оснащаются лопатой для тушения и подготовки минерализованных полос, пожарным ведром и тем самым ранцевым опрыскивателем, который показал наибольшую эффективность", - цитирует "ИТАР-ТАСС Урал" Виктора Шептия, начальника оперативного штаба РО "Единой России" по содействию тушению пожаров.

Прежде всего волонтеров не хватает на севере области: в Ивделе - 100 человек, в Североуральске – 50, в Верхнем Тагиле – 50, в Серове – 70, в Кировограде – 50.

Виталий Шептий отметил, что по области эта цифра значительно выше. Поэтому все, кто желает помочь в тушении пожаров, "будут взяты на учет".