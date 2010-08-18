Тагильские выпускники могут пройти стажировку, чтобы стать конкурентоспособнее на рынке труда
Стажировка под руководством опытного наставника поможет приобрести практический опыт работы, освоить новые технологии непосредственно на рабочем месте. Время стажировки – до полугода.
Такую возможность предоставляет выпускникам нижнетагильский центр занятости населения. Стажировка проводится в рамках программы поддержки занятости населения Свердловской области. Рабочие места для стажеров предоставляют несколько предприятий Нижнего Тагила.
Так, компания "Защита" готова взять на стажировку 10 швей-мотористок, кафе "21-й век" - поваров и кассиров. Много вакантных мест для потенциальных стажеров предоставляет Уралвагонзавод. Там получить практический опыт работы могут выпускники по специальностям: инженер-технолог, инженер-электроник, маляр, водитель, кузнец-штамповщик, оператор станков с программным управлением, составитель поездов, слесарь-ремонтник и другие.
Полный список мест и специальностей для стажировки можно узнать в нижнетагильском центре занятости по адресу: Газетная, 45-А, кабинет 103. Детали можно уточнить по телефону: 25-77-00.
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