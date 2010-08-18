Тагильские выпускники могут пройти стажировку, чтобы стать конкурентоспособнее на рынке труда

Так, компания "Защита" готова взять на стажировку 10 швей-мотористок, кафе "21-й век" - поваров и кассиров. Много вакантных мест для потенциальных стажеров предоставляет Уралвагонзавод. Там получить практический опыт работы могут выпускники по специальностям: инженер-технолог, инженер-электроник, маляр, водитель, кузнец-штамповщик, оператор станков с программным управлением, составитель поездов, слесарь-ремонтник и другие.