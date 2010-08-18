Ученые настаивают на шоколадотерапии

Любители лакомства склонны прощать проступки и себе, и окружающим. Кроме того, регулярное употребление шоколада снижает риск сердечных заболеваний. Однако это не значит, что его можно есть плитками каждый день. Ученые утверждают, что для того, чтобы избежать стресса, хватит 40 грамм темного шоколада в день. Такую шоколадотерапию следует проходить в течение двух недель.