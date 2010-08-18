В одном из детских домов Нижнего Тагила нашли гранату. Сейчас ищут ее владельца

Воспитатель в кармане оставленной куртки одного из воспитанников обнаружила подозрительный предмет. Детский дом оцепили, всех детей и сотрудников эвакуировали. На место прибыли инженер-сапер ОМОН и милиционер-кинолог. Сапер всех успокоил: граната учебная и опасности не представляет.

Теперь предстоит выяснить, как она оказалась у 13-летнего парня и зачем он принес ее в детдом. Но чтобы задать эти вопросы, ребенка сначала надо вернуть – накануне он уехал в гости к родственникам в Лаю, сообщила пресс-служба УВД Нижнего Тагила.