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В одном из детских домов Нижнего Тагила нашли гранату. Сейчас ищут ее владельца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одном из детских домов Нижнего Тагила нашли гранату. Сейчас ищут ее владельца

18 августа 2010, 16:25ОбществоОльга
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