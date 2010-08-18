В ВУЗ-банке появились новые онлайн-услуги для клиентов малого и среднего бизнеса

ВУЗ-банк сегодня предлагает ряд кредитных продуктов, ориентированных на потребности малого и среднего бизнеса. Это быстрые микро и миникредиты- от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. Причем на сумму до 1 миллиона рублей- без залога. Помимо разовых кредитов, различных по суммам и срокам кредитования, ВУЗ-банк предлагает кредитные линии, а также специальный «экпресс овердрафт» для малого и среднего бизнеса. Овердрафты ВУЗ-банка в отличие от традиционныхне зависят от величины и регулярности поступлений по расчетному счету, а предоставляется, исходя из общей платежеспособности бизнеса, с учетом «управленческой отчетности».