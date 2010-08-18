Жители Вагонки спросили мэра о наболевшем
Мэр города Валентина Исаева 17 августа 2010 года провела встречу с профсоюзным активом ОАО НПК "Уралвагонзавод".
На встрече профсоюзные лидеры имели возможность задать все вопросы и получить ответ из первых рук. На встрече обсудили проблемы ремонта дороги на Исинское водохранилище, которое является излюбленным местом отдыха жителей Дзержинского района, определение места для кладбища на Вагонке.
Волнуют дзержинцев вопросы ремонта части придомовой территории домов по улице Зари, уборки зон отдыха на Пихтовых горах, снос домов № 99 и № 101 по улице Тельмана, вывоза мусора из частного сектора по улице Фестивальная, освещения улиц в ночное время. Также профсоюзные лидеры обратились к мэру с просьбой сделать более удобным время работы пункта приема коммунальных платежей.
Отвечая на вопросы, мэр города Валентина Исаева пообещала провести с работниками администрации Дзержинского района строгий разбор поступивших требований и взять на контроль пожелания вагоностроителей, сообщает Пресс-служба Администрации города. Мэр призвала собравшихся активно участвовать в жизни района. Так, например, Валентина Исаева предложила вагонцам провести субботник по уборке мусора на дороге, ведущей к Исинскому водохранилищу.