Жители Вагонки спросили мэра о наболевшем

На встрече профсоюзные лидеры имели возможность задать все вопросы и получить ответ из первых рук. На встрече обсудили проблемы ремонта дороги на Исинское водохранилище, которое является излюбленным местом отдыха жителей Дзержинского района, определение места для кладбища на Вагонке.

Волнуют дзержинцев вопросы ремонта части придомовой территории домов по улице Зари, уборки зон отдыха на Пихтовых горах, снос домов № 99 и № 101 по улице Тельмана, вывоза мусора из частного сектора по улице Фестивальная, освещения улиц в ночное время. Также профсоюзные лидеры обратились к мэру с просьбой сделать более удобным время работы пункта приема коммунальных платежей.