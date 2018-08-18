Инспектор Нижнетагильского Ростехнадзора осуждена на четыре года за взятку

Зимой 2017 года сотрудница Ростехнадзора Нижнего Тагила проводила проверку фирмы ООО «Агрофирма «Северная», в ходе которой инспектор выяснила, что две производственные площадки у агрофирмы арендует ООО «Куратье».

В результате проверки были выявлены нарушения, которые грозили фирме административным приостановлением деятельности и, соответственно, остановкой производства ООО «Куратье».Тогда сотрудница Ростехнадзора сделала предложение работнику ООО «Куратье» не включать информацию о выявленных нарушениях в акт проверки, если ей заплатят 200 тыс. рублей. Она была задержана полицейскими в момент получения денег.