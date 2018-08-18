Останки погибшего в ВОВ солдата были перезахоронены в Нижнем Тагиле

Останки бойца, который погиб в 1942 году в Тверской области, были перезахоронены в Нижнем Тагиле.
Останки Павла Меркулова были найдены в Тверской области недалеко от деревни Полунина. Воин считался без вести пропавшим. Во время войны он служил сапером в 16-й стрелковой гвардейской дивизии. До ухода на фронт работал на УВЗ. Останки были опознаны по именному медальону.
Удалось узнать, что тагильчанин погиб 15 августа 1942 года. С помощью СМИ поисковой отряд «Соболь» нашел ближайшего родственника Павла Меркулова. Им оказался внук сапера Александр.
Останки погибшего солдата были захоронены на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила.
Также в Тверской области поисковиками были найдены останки еще одного пропавшего без вести в 1941 году тагильчанина — Павла Филипповича Волкова 1912 года рождения. Его родственники могут обратиться в «Соболь».