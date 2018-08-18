Останки погибшего в ВОВ солдата были перезахоронены в Нижнем Тагиле

Останки Павла Меркулова были найдены в Тверской области недалеко от деревни Полунина. Воин считался без вести пропавшим. Во время войны он служил сапером в 16-й стрелковой гвардейской дивизии. До ухода на фронт работал на УВЗ. Останки были опознаны по именному медальону.

Удалось узнать, что тагильчанин погиб 15 августа 1942 года. С помощью СМИ поисковой отряд «Соболь» нашел ближайшего родственника Павла Меркулова. Им оказался внук сапера Александр.

Останки погибшего солдата были захоронены на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила.