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Житель Тавды получил новую квартиру после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Тавды получил новую квартиру после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 15:10Общество
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