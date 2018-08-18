Житель Тавды получил новую квартиру после вмешательства прокуратуры

Городская прокуратура города Тавда осуществила проверку соблюдения жилищных прав мужчины, который проживал в аварийном доме.
В 2016 году гражданин города был признан малоимущим. В администрации Тавдинского городского округа его приняли на учет как нуждающегося в жилом помещении.
Межведомственная комиссия Тавдинского городского округа обследовала многоквартирный дом, в котором проживал мужчина. Дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Тавдинский городской прокурор направил в суд исковое заявление с целью обязать администрацию города обеспечить социально незащищенного гражданина благоустроенным жилым помещением.
Прокурору было отказано в Тавдинском городском суде. В ответ прокурор подал апелляцию.
Свердловский областной суд обязал администрацию Тавдинского городского округа предоставить гражданину благоустроенное жилье.
В августе 2018 года мужчина получил ключи от новой квартиры площадью 40 кв. м.