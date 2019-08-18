Как не заблудиться в лесу. Показывают спасатели

Спасатель первого класса Алексей Кононенко рассказал, что для каждого выхода в лес необходима подготовка, будь то поход за грибами или прогулка, отметив что «лес — это не развлечение»

Поход в лес без подготовки, похож на выпрыгивание из лодки посреди пруда,говорит Кононенко.

Перед походом в лес необходимо:

Оповестить близких, куда и насколько вы идёте в лес. Также спасатели советуют примерно представлять место куда вы собираетесь идти, предварительно взглянуть на карты, чтобы понимать куда идти в случае, если потеряешься. Помимо этого, нужно ознакомиться с прогнозом погоды, одеться соответственно для лесных прогулок: длинные штанины, рукава и сапоги. С собой необходимо взять запасную одежду (дождевик, кофту).

Фото: tagilcity.ru

Для каждого выхода в лес необходим определённый набор вещей. Во-первых, всегда необходим компас, спички, упакованные в пакет, а лучше зажигалка, запас питьевой воды. Аптечку с базовыми медикаментами, а хронически больным людям - с медикаментами нужными им.

Фото: tagilcity.ru

Человек всегда думает, что идёт в лес ненадолго, а в итоге теряется без всего. Берите с собой воду и пару бутербродов. Не съедите в лесу — съедите дома,рассказал начальник поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» Юрий Миенков Юрий Миенков.

Также желательно взять с собой фольгированное одеяло, которое поможет согреться в случае холодов или дождя. К выбору ножа спасатели тоже советуют подходить ответственно. Чаще всего грибники берут маленький нож, единственная функция которого срезать грибы. Но никто не рассчитывает, что этим ножом придётся срезать ветки или защищаться от хищников. Лучше всего подойдёт нож с несколькими функциями, но который трудно сломать.

Фото: tagilcity.ru

Также необходимо полностью заряжать телефон и, если возможно, брать с собой внешний аккумулятор для зарядки телефона. Телефон нужен не только для связи со спасателями, но и для определения своих координат, которые тоже необходимо передать службе спасения. Для сообщения координат своего местонахождения необходимо продиктовать со смартфона все цифры и знаки указанные в приложении с геолокацией.

Фото: tagilcity.ru

Если вы заблудились:

Волонтеры поискового отряда «Скорпион» говорят, что паниковать нельзя. Сразу необходимо связаться со спасателями по номеру «112», он работает у всех операторов. И если сигнал вашего оператора не ловит, вас соединят через ближайшую вышку другого. Со спасателями необходимо обсудить дальнейшие действия и договориться о следующем выходе на связь, после чего телефон нужно выключить до следующего выхода на связь, чтобы не разряжать батарею. Если дозвониться всё равно не получается, необходимо попытаться подняться на возвышенность и осмотреться.

Спасатели говорят, что самое надежное идти на шум (звук реки, дороги, поездов). Если он не слышен и вы не связались со спасателями, необходимо попытаться найти связь.

Если это не удаётся, нужно до наступления темноты оборудовать место для ночлега: сделать лежанку и развести костёр. Спасатель Алексей Кононенко говорит, что ночью нужно обязательно оставаться на месте и отдыхать, а передвигаться только днём.

Фото: tagilcity.ru

Как сообщили спасатели, в сезон грибов в день поступает по несколько обращений о пропаже человека, а всего по статистике пропаж по всей России на 10 потерявшихся 1 будет погибшим. Координатор отряда «Скорпион» Константин Валиахметов просит родственников потерявшихся и волонтеров не прибегать к помощи экстрасенсов, а на поиски приезжать в одежде для леса и с фонариками. А также сообщать спасателям всю информацию о потерянном не скрывая его болезни и зависимости.