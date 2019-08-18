В Нижнем Тагиле спасатели вытащили из болота женщину на коне
Вчера, 21:50ОбществоФото: АН «Между строк»
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Вечером 17 августа в нижнетагильские оперативные службы поступило сообщение о том, что в лесу между посёлками Горбуново и Черноисточинск пропала 25-летняя женщина на коне, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Около восьми часов вечера 17 августа девушка на лошади поехала из города в посёлок Студёный через лес и угодила в болото. Лошадь застряла в трясине, хозяйка попыталась спасти животное, но у неё не получилось.
Телефонная связь с ней была неустойчива, она только на номер 112 иногда дозванивалась, поэтому искали её по отклику. Нашли их в районе деревни Чащино. Животное было испуганным и уставшим, видно, что они там на пару намучались. Хозяйка в болоте обувь потеряла, босая была,рассказал журналистам «Между строк» один из участников поисков.
В три часа ночи 18 августа сотрудники полиции, МЧС и спасатели Центра защиты населения вывели женщину и лошадь на трассу.
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