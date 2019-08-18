В Нижнем Тагиле спасатели вытащили из болота женщину на коне

Около восьми часов вечера 17 августа девушка на лошади поехала из города в посёлок Студёный через лес и угодила в болото. Лошадь застряла в трясине, хозяйка попыталась спасти животное, но у неё не получилось.

Телефонная связь с ней была неустойчива, она только на номер 112 иногда дозванивалась, поэтому искали её по отклику. Нашли их в районе деревни Чащино. Животное было испуганным и уставшим, видно, что они там на пару намучались. Хозяйка в болоте обувь потеряла, босая была,рассказал журналистам «Между строк» один из участников поисков.