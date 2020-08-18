Безопасность в школах и ошибочная статистика. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Помимо коронавируса жителям Нижнего Тагила грозит пневмония и ОРВИ. Так, по словам Бармина, за прошедшую неделю показатель по заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч населения, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе. Что касается пневмонии, то её показатели составляют 39 человек на 100 тысяч. Это выше среднего многолетнего уровня в пять раз.