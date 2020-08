Безопасность в школах и ошибочная статистика. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Рассказываем о главных событиях 18 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня в школе № 95 прошло совещание, на котором обсуждали, каким образом будет организован учебный процесс в школах в период пандемии коронавируса. В образовательных учреждениях на переменах будут разделены потоки учащихся, организуют режим санитарной обработки, а в классах будут работать рециркуляторы. В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса На этом же совещании главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин заявил, что ситуация с коронавирусом не до конца контролируется. По его словам, также существуют расхождения в статистике — официальная цифра не совпадает с реальным количеством больных. Кроме того, он подтвердил вспышки коронавируса на УВЗ и ЕВРАЗ НТМК. «Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусе Помимо коронавируса жителям Нижнего Тагила грозит пневмония и ОРВИ. Так, по словам Бармина, за прошедшую неделю показатель по заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч населения, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе. Что касается пневмонии, то её показатели составляют 39 человек на 100 тысяч. Это выше среднего многолетнего уровня в пять раз. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости пневмонией и ОРВИ в Нижнем Тагиле ООО «СоМакс» была подана жалоба в УФАС по закупке на определение подрядчика на закупку услуг по установке подсветки на зданиях Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина». Однако она была признана необоснованной. В Нижнем Тагиле компания подала жалобу в УФАС на закупку мэрии

