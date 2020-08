"Единая Россия" намерена сделать лекарства доступнее

ЕР создала законопроект, который направлен на уменьшение влияния аптечных сетей на рынок, а также на увеличение продаж препаратов российского производства.

Как сообщает портал nashgorod.ru, секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак заявил, что партия намерена закрепить на законодательном уровне определение “аптечная сеть”, а затем ограничить ее долю на рынке медикаментов в размере 20% в пределах одного территориального образования. Данное решение будет способствовать ликвидации монополии на лекарственных рынках, что положительно повлияет на цену препаратов. Более того, единороссы хотят ограничить стоимость продвижения некоторых лекарств на 5% от оборота аптечной сети. Сверх этого, сотрудников сетевых аптек могут обязать информировать граждан об имеющихся в продаже отечественных аналогах иностранных препаратов. Что, по мнению Турчака, обеспечит россиянам выбор и увеличит рыночную конкуренцию . Такие ведомства, как Минздрав, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор, а также Минпромторг, позитивно оценили предлагаемый членами партии ЕР проект. Федеральные ведомства заявили о готовности к сотрудничеству для корректировки текста законопроекта. Кроме того, Сергей Колесников, занимающий пост президента Национальной ассоциации производителей фармпродукции и медизделий “АПФ”, также положительно прокомментировал идею партии. Он отметил, что в таком законе рынок нуждается уже давно. Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, Андрей Исаев, который занимает пост первого заместителя руководителя фракции ЕР в Государственной думе, сообщил, что партия хочет добиться одобрения данного законопроекта во всех чтениях уже осенью 2020 года. Для этого необходимо плотно сотрудничать с компетентными ведомствами и их экспертами, которые предложат свои корректировки к тексту законопроекта. «Первый вопрос, который держим на контроле, - это регулирование цен на лекарства и недопустимость повышения стоимости препаратов в период пандемии. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, все аптечные сети не прекращали свою работу, не было допущено никаких перебоев с лекарственным обеспечением граждан. Второе - контроль качества продаваемых лекарств. И третье - это вопрос лекарственного обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями, прежде всего семей с детьми, больными спинальной мышечной атрофией (СМА)», - сказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Свердловской области Александр Серебренников. Он также сообщил, что в Свердловской области около 40 детей с таким диагнозом. «Стоимость лечения составляет баснословные суммы, и региональные бюджеты не в состоянии обеспечить финансирование лечения таких больных. Осенью региональная рабочая группа проекта «Здоровое будущее» рассмотрит вопрос о лекарственном обеспечении больных СМА, а также других пациентов, страдающих редкими заболеваниями, и направит свои рекомендации в Государственную думу», - рассказал он.

