Епископ Евгений не вошел в топ-100 влиятельных людей Нижнего Тагила

Очень странно, что епископ Евгений теряет влияние, причем у настоятеля оно растет. Возможно, это связано с тем, что влияние церкви недооценивается. Церковь, безусловно, способна изменить общественное мнение и даже влиять на политические процессы. Некоторые наши спикеры отмечали, что нельзя смешивать политику и веру. Но мы считаем, что многие изменения в социальной сфере взаимосвязаны, а под влиятельностью понимаются не только административные ресурсы.