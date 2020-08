Кто сжигает больше килокалорий за час работы: преподаватель йоги, слесарь, дирижер?

Необычный эксперимент провели на Урале с помощью умных камер «Ростелекома».

Сколько взмахов палочкой совершает дирижер за минуту? Это так бы и осталось тайной, если бы не технологии видеоаналитики. Около 360 взмахов палочки дирижера в минуту насчитали умные камеры домашнего видеонаблюдения компании «Ростелеком» во время исполнения знаменитой музыкальной темы Эннио Морриконе из фильма «Хороший, плохой, злой». В эксперименте принял участие главный дирижер и художественный руководитель известного Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. В зале проведения репетиции оркестра было установлено три HD-камеры «Ростелекома». В итоге во время исполнения композиции Эннио Морриконе длительностью 3,5 минуты правая рука совершила 615 взмахов, левая — 463, а центральная камера в совокупности зафиксировала 1 078 движений! Эксперимент доказал, что камеры видеонаблюдения «Ростелекома» способны распознать малейшее движение и сразу же предупредить об этом абонента. Photo: "Ростелеком" В среднем одна репетиция Пермского губернского оркестра длится полтора часа. При помощи системы видеонаблюдения от «Ростелекома» удалось подсчитать, что за весь репетиционный процесс Евгений Тверетинов совершает почти 28 тысяч взмахов и тратит около 350 килокалорий. Photo: "Ростелеком" Для сравнения – преподаватель йоги и регулировщик дорожного движения сжигают за полтора часа 233 калории (по данным сайта beregifiguru.ru). Бармен тратит около 215 калорий, а вот офисный работник - всего 140 калорий за это же время. Больше сжигает слесарь – 327 калорий. Получается, что профессия дирижера гораздо более энергозатратная! Датчиками реагирования на движения обладают все наши камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Они могут зафиксировать малейшее движение, которое происходит в поле их видимости и практически моментально хозяин получает об этом уведомление на смартфон. Таким образом можно отследить проникновение в дом, появление незваного гостя на приусадебном участке или на стоянке автомобиля. И даже посчитать количество взмахов дирижера большого оркестра,отметила Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома». Домашнее видеонаблюдение входит в систему облачных сервисов «Умный дом», которую развивает «Ростелеком». Клиентам предлагаются камеры для наблюдения как внутри помещений, так и в уличных условиях — на дачном участке, придомовой территории, парковке автомобиля и так далее. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка. Интеллектуальная система управления услугой включает бесплатное мобильное приложение и личный web-кабинет «Умный дом», с помощью которых за квартирой, гаражом, дачей и участком можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Видео с «умных» камер можно смотреть онлайн и в архиве, доступ к записям при этом есть только у только владельца видеокамеры.

