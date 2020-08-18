Матвиенко: Стратегию пространственного развития России необходимо доработать

Матвиенко: Стратегию пространственного развития России необходимо доработать

Сегодня, 18:33ОбществоФото: Kremlin.ru
По мнению спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Стратегию пространственного развития России нужно доработать до 2015 года.

По сообщению телеграмм-канала Мейстер, действующий документ, который был утвержден в прошлом году, предусматривает поддержку развития городских агломераций. Но по мнению спикера, это экономически нецелесообразно, поскольку такая стратегия приведет к уменьшению количества населения на многих территориях страны, что повлечет высокие геополитические риски.

Помимо этого, по словам Матвиенко, минусов «сверхурбанизации» становится намного больше плюсов.

Действительно, за несколько месяцев пандемии многие люди пересмотрели свои взгляды на жизнь в городах, где помимо экологических проблем существенно выше риск заразиться коронавирусной и другими инфекциями, чем в коттеджных поселках и небольших населенных пунктах.

Также важно отметить и геополитические риски, о которых упоминала Валентина Матвиенко. Поэтому, чтобы в крупных городах не произошло перенаселения, необходимо доработать программы развития малых городов и сельской местности. Финансирование, которое предусмотрено для этих целей на сегодняшний день, явно недостаточно.

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