Матвиенко: Стратегию пространственного развития России необходимо доработать

Действительно, за несколько месяцев пандемии многие люди пересмотрели свои взгляды на жизнь в городах, где помимо экологических проблем существенно выше риск заразиться коронавирусной и другими инфекциями, чем в коттеджных поселках и небольших населенных пунктах.