На Урале «Монетка» оштрафована на 200 тысяч рублей из-за нарушения «ковидных» правил

В частности, в магазине не использовались облучатели в помещениях, где постоянно присутствовали работники. Сотрудниками магазина не соблюдался масочный режим, а также не проводился «входной фильтр», то есть не измерялась температура тела перед началом рабочей смены. Кроме того, к работе допускали сотрудников без прохождения медицинских осмотров.