Программа Страхового Дома ВСК «Техпомощь на дорогах» стала доступнее

По сообщению издания newsnn.ru, автовладельцы могут воспользоваться сервисным продуктом, независимо от наличия другого страхового полиса. «Техпомощь на дорогах» - сервис, актуальный для всех водителей, включающий вызов аварийного комиссара, эвакуацию транспортного средства с места ДТП или поломки, а также техническую помощь при поломке на дороге.