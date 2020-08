Программа Страхового Дома ВСК «Техпомощь на дорогах» стала доступнее

Популярный продукт Страхового Дома ВСК «Техпомощь на дорогах» теперь можно приобрести на более доступных и выгодных условиях.

По сообщению издания newsnn.ru, автовладельцы могут воспользоваться сервисным продуктом, независимо от наличия другого страхового полиса. «Техпомощь на дорогах» - сервис, актуальный для всех водителей, включающий вызов аварийного комиссара, эвакуацию транспортного средства с места ДТП или поломки, а также техническую помощь при поломке на дороге. Воспользоваться сервисом сегодня могут автовладельцы, проживающие более, чем в 100 городах РФ. Приобрести продукт можно в клиентских залах Страхового Дома ВСК, у агентов компании или через колл-центр по телефону. Программа страхования транспортного средства включает техническую помощь на дороге при поломке, в том числе запуск двигателя от внешнего источника, замена колеса, заправка топливом, эвакуация. Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, страховой полис покроет расходы на услуги аварийного комиссара, включая сбор и оформление документов по факту ДТП. Заказать страховой полис ВСК могут владельцы легковых транспортных средств отечественного и зарубежного производства, которые выпущены не позднее 10 лет назад. Перед получением полиса авто должно пройти обязательный техосмотр. Срок действия составляет 1 год.

