Свердловские власти передумали открывать детские сады в «докоронавирусном» режиме

Свердловские власти передумали открывать детские сады в «докоронавирусном» режиме

Сегодня, 18:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области детские сады продолжат работать с загрузкой наполовину. Такое решение было принято в региональном министерстве образования, сообщили в оперативном штабе.

Министр образования и молодежной политики региона объяснил, что дошкольным учреждениям необходимо адаптироваться к новым условиям, а потому некоторое время планируется сохранять 50% загрузку, чтобы в краткосрочной перспективе перейти к полноценной работе с соблюдением всех правил безопасности для защиты от коронавируса.

Соответственно, трактуются поправки в указ губернатора таким образом, что режим работы детских садов предполагает только 50% загрузку.

Кроме того, с той же загрузкой разрешается возобновление деятельности учреждений, которые не имеют лицензии, но осуществляют уход за детьми. В дальнейшем уже будет приниматься решение о полном восстановлении деятельности учреждений.

Как ранее стало известно, в Нижнем Тагиле также сообщили о том, что детские сады пока не планируют открывать в обычном режиме.

Сюжеты:
Коронавирус
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