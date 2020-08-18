В СФУ нашли нарушения при закупках на миллиарды рублей

В рамках двух государственных программ — «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» — Сибирский федеральный университет получил более 9 млрд рублей из госбюджета. Деньги осваивались в период с 2014 по 2019 годы. На эти средства возводились студенческий городок, медицинская деревня Универсиады, другие инфраструктурные объекты, сообщает ТАСС.