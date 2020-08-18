В СФУ нашли нарушения при закупках на миллиарды рублей

В СФУ нашли нарушения при закупках на миллиарды рублей

Сегодня, 18:08ОбществоPhoto: kremlin.ru
В Счетной палате заявили о неконкурентных закупках строительных услуг руководством СФУ. В отчете СП фигурирует внушительная сумма — 4,4 млрд рублей. Сообщается, что с 2010 года президентом вуза является губернатор Красноярского края Александр Усс.

В рамках двух государственных программ — «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» — Сибирский федеральный университет получил более 9 млрд рублей из госбюджета. Деньги осваивались в период с 2014 по 2019 годы. На эти средства возводились студенческий городок, медицинская деревня Универсиады, другие инфраструктурные объекты, сообщает ТАСС.

Согласно информации Счетной палаты, университет провел 122 закупки, 47% из которых проводились на неконкурентной основе. Итоговая сумма всех закупок составила 8,75 млрд рублей. Сэкономлено было более 4,5% средств.

Еще одно нарушение было выявлено в реконструкции аварийного учебно-лабораторного корпуса. Отмечается, что сдача здания произошла с почти полуторалетней задержкой. При этом администрация университета не стала требовать у подрядчика уплату пени.

Результаты проверки Счетной палаты поступят в Госдуму, Совфед, Генпрокуратуру, ФАС и другие профильные ведомства. Также их передадут руководству СФУ.

Напомним, Сибирский федеральный университет был создан в 2006 году. В него вошли 4 вуза, расположенные на территории Красноярска. Сегодня это крупнейший университет на востоке России.

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