В Тулуне к осени достроят инфекционное отделение больницы

Строительство инфекционного отделения идет в рамках сотрудничества руководства Иркутской области и Сбербанка. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Больница получила все нужное для приема и лечения пациентов медоборудование. В новом отделении обещают внедрить технологии телемедицины и даже искусственный интеллект.