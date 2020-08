В Тулуне к осени достроят инфекционное отделение больницы

В понедельник, 17 августа, в Тулун с рабочим визитом прибыл врио главы Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор в компании главы правления Сбербанка Германа Грефа проинспектировал работы по подготовке нового инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» к приему больных.

Новый медицинский блок откроется в сентябре 2020 года, пишет irk.ru. Строительство инфекционного отделения идет в рамках сотрудничества руководства Иркутской области и Сбербанка. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Больница получила все нужное для приема и лечения пациентов медоборудование. В новом отделении обещают внедрить технологии телемедицины и даже искусственный интеллект. Новый медицинский блок построили по модульной технологии. В нем одновременно могут лежать 28 больных. В больнице Тулуна проведут удаленный мониторинг пациентов, состоящих на диспансерном учете. Такой подход даст возможность в режиме онлайн следить за состоянием больных и быстро менять лечение в критических ситуациях. Во время посещения больницы глава региона подчеркнул важность нового инфекционного отделения для населения Иркутской области. Он добавил, что подобный объект один в регионе. Сбербанк очень быстро смог осуществить почти невозможное — построить новый инфекционный корпус с инновационным оборудованием. Теперь осталось обеспечить новый блок квалифицированным персоналом, отметил Игорь Кобзев. Также в Тулуне начинают сдавать новые дома с квартирами для бюджетников, в том числе и медиков. Врио губернатора Иркутской области привлекает к проблемам своего региона внимание федерального центра. В последнее время область с официальными визитами, помимо Германа Грефа, посещали заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и другие.

