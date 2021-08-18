100 миллионов подарят привитым от COVID-19 россиянам

Россияне старше в возрасте от 18 лет смогут принять участие в лотерее, которая запущена правительством России в целях поощрения граждан, принявших участие в прививочной кампании от COVID-19. Общий призовой фонд составит 100 млн рублей.

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Данные о привитых будут браться из Единого регистра вакцинированных. Розыгрыш ценных призов будет происходить на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Всего за период лотереи будут объявлены имена тысячи победителей, каждый из которых получит приз — 100 тысяч рублей. Напомним, рубеж в 1 миллион вакцинированных от коронавируса преодолела Свердловская область 18 августа 2021 года, сообщил на своей странице в соцсетях Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что это треть населения Среднего Урала. Однако есть пять муниципалитетов, где главам стоит подтянуть показатели по темпам вакцинации. Количество привитых от коронавируса свердловчан превысило 1 миллион

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