2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое

2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое
2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое
Сегодня, 13:32ОбществоФото: 1MI
2,6 миллиона рублей выделено на прочистку канализации на девяти улицах на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Подрядчика для выполнения работ ищет «Водоканал-НТ».

Очистка канализационной сети от грязи планируется на улицах Копровая, Огнеупорная, Черноморская, Гвардейская, Металлургов, Гастелло, Алапаевская, Чернышевского и Индивидуальная. Работы необходимо закончить до 31 октября 2021 года. За нарушение сроков контрактом предусмотрены пени за каждый день просрочки.

При очистке подрядчик должен обеспечить экологическую защиту окружающей среды и не допустить выход сточных вод. Использовать можно только новые материалы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа. Итоги тендера будут подведены 31 августа.

Напомним, новую канализацию планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле. На проектирование выделено 340 тысяч рублей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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