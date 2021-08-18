«Черных лесорубов» в сожжении машин обвиняет многодетная мать из Нижнего Тагила

Тагильская семья обвиняет «черных лесорубов» в сожжении автомобилей из мести. Многодетная мама, оказавшись в центре конфликта, боится за детей и свое имущество.

Многодетная семья из Нижнего Тагила поспособствовала закрытию нелегальной лесопилки и оказалась в центре конфликта, который закончился сожжением автомобилей. Родственник семьи, подрабатывающий на лесопилке, рассказал полиции о схеме, по которой местный бизнесмен Андрей Вахрушев, владеющий пилорамой в Балакино, незаконно рубил, вывозил и продавал лес. Приехала с проверкой полиция, однако уголовное дело до суда так и не дошло, рассказала многодетная мама Е1. Женщина добивалась закрытия незаконной лесопилки по соседству, писала заявления в полицию и Роспотребнадзор. Ведомства выявили нарушения, но Вахрушев продолжал пилить — вплоть до 2019 года, пока пилорама в итоге не закрылась. А спустя пару месяцев — в ночь на 29 августа, у тагильской семьи неизвестные сожгли автомобили — отечественную «девятку» и Hummer. По словам хозяев машины, поджигателем был сосед Вахрушев. Его видел убегающим с их участка один из рабочих. Показания свидетеля при расследовании поджога в расчет так никто и не взял. Позже к тагильчанам приезжали на разговор местные криминальные авторитеты. Они просили семью переехать. Привлечь гостей за угрозы вновь никто не поспешил, рассказала женщина. Теперь тагильчанка продолжает добиваться суда над поджигателем машин и боится не только за остальное имущество, но и за жизнь своих детей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter