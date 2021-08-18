ЕР и правительство разработали комплекс направлений программы “Санитарный щит”

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, ранее вопрос о важности разработки “щита” в отрасли санитарной безопасности вынес на обсуждение президент РФ. Владимир Путин заявил, что в случае появления нового опасного вируса Россия должна будет оперативно отреагировать и запустить комплекс мер, призванных защитить здоровье граждан. А именно - в течение четырех дней создать подходящие тест-системы, чтобы на их основе разработать действенную вакцину от нового вируса.