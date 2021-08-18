ЕР и правительство разработали комплекс направлений программы “Санитарный щит”

ЕР и правительство разработали комплекс направлений программы “Санитарный щит”
ЕР и правительство разработали комплекс направлений программы “Санитарный щит”
Сегодня, 17:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
“Единая Россия” при участии российского правительства занялась разработкой новой программы “Санитарный щит”. Инициатива по ее внедрению станет одним из основных направлений народной программы партии.

Отмечается, что данная программа будет состоять из нескольких отдельных подразделов, в том числе: обеспечение населения необходимым количеством средств индивидуальной защиты, использование более эффективных тест-систем, своевременное распознавание опасности надвигающихся эпидемий.

Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак уточняет, что программа будет запущена на современной инфраструктуре, включая специализированные лаборатории, научно-исследовательские центры, цифровые платформы для изучения и разработки эпидемиологических моделей.

Как сообщает nashgorod.ru, работа над содержанием новой программы и ее последующее внедрение поможет обеспечить каждого жителя России, независимо от места проживания, возможностью оперативной диагностики инфекций, а также будет гарантировать качественное развитие всей сети лабораторных исследований.

Вице-премьер России Татьяна Голикова обращает внимание на то, что во время пандемии отечественная система здравоохранения испытала потребности в медицинском персонале немного другого уровня. Она считает, что сейчас необходимо обучать специалистов, которые будут напрямую решать все вопросы эпидемиологической безопасности.

В течение следующих нескольких лет планируется выделить около 30 миллиардов рублей на глобальную модернизацию системы оказания медицинской помощи, а также внедрение современной программы биологической безопасности.

Главный санитарный врач страны Анна Попова одобрила новую инициативу, с которой выступила “Единая Россия”. Она уверена, что реализация программы “Санитарный щит” позволит расширить сеть действующих лабораторий, обеспечить населению доступность полного спектра медицинских услуг и оказать поддержку в формировании санитарной культуры на государственном уровне.

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, ранее вопрос о важности разработки “щита” в отрасли санитарной безопасности вынес на обсуждение президент РФ. Владимир Путин заявил, что в случае появления нового опасного вируса Россия должна будет оперативно отреагировать и запустить комплекс мер, призванных защитить здоровье граждан. А именно - в течение четырех дней создать подходящие тест-системы, чтобы на их основе разработать действенную вакцину от нового вируса.

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