ЕР и правительство разработали комплекс направлений программы “Санитарный щит”

Отмечается, что данная программа будет состоять из нескольких отдельных подразделов, в том числе: обеспечение населения необходимым количеством средств индивидуальной защиты, использование более эффективных тест-систем, своевременное распознавание опасности надвигающихся эпидемий.
Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак уточняет, что программа будет запущена на современной инфраструктуре, включая специализированные лаборатории, научно-исследовательские центры, цифровые платформы для изучения и разработки эпидемиологических моделей.
Как сообщает nashgorod.ru, работа над содержанием новой программы и ее последующее внедрение поможет обеспечить каждого жителя России, независимо от места проживания, возможностью оперативной диагностики инфекций, а также будет гарантировать качественное развитие всей сети лабораторных исследований.
Вице-премьер России Татьяна Голикова обращает внимание на то, что во время пандемии отечественная система здравоохранения испытала потребности в медицинском персонале немного другого уровня. Она считает, что сейчас необходимо обучать специалистов, которые будут напрямую решать все вопросы эпидемиологической безопасности.
В течение следующих нескольких лет планируется выделить около 30 миллиардов рублей на глобальную модернизацию системы оказания медицинской помощи, а также внедрение современной программы биологической безопасности.
Главный санитарный врач страны Анна Попова одобрила новую инициативу, с которой выступила “Единая Россия”. Она уверена, что реализация программы “Санитарный щит” позволит расширить сеть действующих лабораторий, обеспечить населению доступность полного спектра медицинских услуг и оказать поддержку в формировании санитарной культуры на государственном уровне.
Как сообщает официальный сайт “Единой России”, ранее вопрос о важности разработки “щита” в отрасли санитарной безопасности вынес на обсуждение президент РФ. Владимир Путин заявил, что в случае появления нового опасного вируса Россия должна будет оперативно отреагировать и запустить комплекс мер, призванных защитить здоровье граждан. А именно - в течение четырех дней создать подходящие тест-системы, чтобы на их основе разработать действенную вакцину от нового вируса.