Глава РЭО Буцаев: Из отходов электроники можно извлечь до 7% мировых запасов золота

В электронных отходах может присутствовать до 7% мирового запаса золота, отметил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Но утилизировать удается пока до 8% старой электроники.

«Из одной тонны материнских плат получается килограмм серебра и 100 граммов золота. В общей сложности в отходах электроники может быть 7% мирового запаса золота. По нашей информации, сейчас получается утилизировать от 6% до 8% электроники, бывшей в употреблении», — сказал Буцаев, сообщает телеканал «360». При этом в России введен норматив на утилизацию электроники в 15%, согласно которому производители и утилизаторы должны уплачивать экологический сбор. За одну тонну — 26 469 рублей, рассказали в РЭО. В прошедшем году десять крупнейших импортеров электроники купили товаров на 678,3 миллиарда рублей, за утилизацию они отдадут почти 117 миллионов рублей, или 0,017% от общей стоимости. Для утилизаторов экосбор - важная часть дохода, но он во многом зависит от стоимости цветных металлов, которые извлекаются из электронных отходов, и от котировок на пластиковые отходы. Как пояснил Буцаев, сейчас на рынке фиксируются большие колебания. Что делать с такого рода отходами? В РЭО напомнили, что технику необходимо сдавать в специальные пункты. Если электронные отходы попадают в общий контейнер, то отобрать удается только крупную технику вроде принтера, а мелкие (флешки, платы, мелкие девайсы) пойдут на захоронение и смешаются со всем остальным. Представители Российского экологического оператора уверены, что более выгодно перерабатывать старую технику еще эпохи Советского Союза, так как в ней больше ценных металлов, чем в современных гаджетах. Концепция расширенной ответственности производителей предусматривает, что предприятия должны уплачивать экосбор за утилизацию отдельных групп товаров, норматив будет расти на 10% каждый год. Когда он дойдет до 100%, компаниям будет более выгодно самим проводить утилизацию, а не платить экосбор, отметили в GS Group. Это станет толчком к развитию переработки, откроются новые рабочие места и увеличатся отчисления налогов в бюджет.

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