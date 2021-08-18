Хирург детской больницы Валерий Белов получил знак «За заслуги перед Нижним Тагилом»

С детства Валерий Белов мечтал стать хирургом и помогать детям. Он окончил школу в 1980 году и поступил на педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института. Однако по конкурсу он не прошел, так как ему не хватило одного балла для поступления.
Тогда я устроился санитаром травматологического отделения Центральной городской больницы № 1, города Нижний Тагил, где проработал с сентября 1980 года по май 1981. Всё это время самостоятельно продолжал готовиться к поступлению в институт, следуя за своей мечтой, вспоминает Валерий Белов.
На следующий год будущий хирург повторно сдал вступительные экзамены и оказался студеном первого курса. Он совмещал учебу с работой. Когда обучение закончилось, Валерий Белов был направлен по распределению в интернатуру детской хирургии и дальнейшей работы в хирургическое отделение Детской городской больницы № 3 города Нижнего Тагила.
По словам самого врача, за время его работы детская хирургия претерпела большие изменения. Так, например, недавно в Детской больнице появилась лапароскопическая стойка для проведения операций.
Появление лапароскопической стойки способствует тому, что сводятся к минимальной травматизации операции, что немаловажно для детей. Сокращается время пребывания в больнице, время расставания с родителями и быстрейшее выздоровление детей, говорит хирург.
Изменилось и освещение. Если раньше, по словам врача, в светильниках, расположенных над головой хирурга, использовались лампы накаливания и нагревали они вокруг себя все поле. А теперь нагрев от новых ламп снижается, работа для глаз хирурга становится более комфортной.
Также в больнице появилось и новое стерилизационное оборудование. По словам Валерия Белова, оно позволяет быстрее и качественнее обрабатывать хирургический инструмент, а также не портить его ввиду хрупкости.
Выделил детский хирург и отличие детской хирургии от взрослой.
Мы работаем с детьми разного возраста, от грудничков и до подростков, операции на растущем детском организме значительно отличаются от взрослых хирургических вмешательств. Детский хирург должен быть психологом, нужно найти общий язык с маленькими пациентами и их родителями, подготовить морально к предстоящей операции, рассказывает Валерий Белов.
Он отмечает, что у детских хирургов работы всегда хватает, так как дети могут получать различные уличные или бытовые травмы, а также попадают в аварии.
Главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов называет Валерия Белова уникальным человеком для тагильской медицины.
Это человек, на плечах которого держится детская хирургия, человек который курирует молодых специалистов. Я считаю, что именно благодаря ему в Нижнем Тагиле осуществляется детская хирургия, детям оказывается помощь по профилю. Это спасенные детские жизни без каких-то раздумий и сомнений. Это редкость что медицинский работник удостоен такой награды и поэтому я считаю, что это большая честь и большая награда, признание заслуг перед городом, говорит Дмитрий Клейменов.
Напомним, в конце июля в операционном блоке стационара детской городской больницы Нижнего Тагила были установлены два новых операционных светильника. Они были закуплены за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Общая стоимость оборудования и его установки составила 1,2 миллиона рублей.