Изнасилованный школьницей брат и останки в склепе. Итоги дня в Свердловской области

Многодетная семья из Нижнего Тагила обвинила «черного лесоруба» в том, что он из мести сжег «девятку» и Hummer. Теперь мать опасается за свою жизнь и жизнь детей. Ранее она поспособствовала закрытию нелегальной лесопилки в Балакино, который владел ее сосед. После заявления в полицию, была проведена проверка и пилорама закрылась, но уголовное дело не завели. Свидетели показали, что после поджога с участка убегал сосед. По словам многодетной тагильчанки, к ним после инцидента приезжали криминальные авторитеты и просили переехать жить в другое место.