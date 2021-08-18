Изнасилованный школьницей брат и останки в склепе. Итоги дня в Свердловской области

14-летняя школьница из Сосьвы обвиняется в сексуальном насилии над своим 12-летним братом, в отношении девочки возбуждено уголовное дело. Она сняла все на видео и выложила запись на своей странице «ВКонтакте». В полиции пояснили, что дети из благополучной семьи и до этого не состояли на учете в ПДН.
Водитель манипулятора с плитами погиб под Нижним Тагилом на Серовской трассе. Он направлялся в Невьяск, но не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, а мужчина вылетел через лобовое стекло и погиб на месте ДТП под многотонной машиной.
Многодетная семья из Нижнего Тагила обвинила «черного лесоруба» в том, что он из мести сжег «девятку» и Hummer. Теперь мать опасается за свою жизнь и жизнь детей. Ранее она поспособствовала закрытию нелегальной лесопилки в Балакино, который владел ее сосед. После заявления в полицию, была проведена проверка и пилорама закрылась, но уголовное дело не завели. Свидетели показали, что после поджога с участка убегал сосед. По словам многодетной тагильчанки, к ним после инцидента приезжали криминальные авторитеты и просили переехать жить в другое место.
Останки еще двух людей были найдены в одной из могил на месте предполагаемого склепа Демидовых в Нижнем Тагиле. Археологи закончили работу и увезли все кости в Екатеринбург. Там их обработают и возвратят в Тагил. Будет проведена ДНК-экспертиза, чтобы установить принадлежность могил к роду тагильских ремесленников. А найденный ранее череп отправят в Тюмень, чтобы по нему воссоздали лицо человека.