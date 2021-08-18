Как бороться с мошенничеством в квитанциях ЖКХ

Даже если квитанция ЖКХ оплачена трансфертами от государства, существует ряд схем, по которым можно обмануть доверчивых квартиросъемщиков.
Как не попасться на уловки мошенников и что делать, если от УК приходят липовые счета – разбираем в этой статье.
Схемы мошенничества в сфере ЖКХ труднее всего распознать, поскольку они соблюдают видимую законность. Управляющая компания обязана каждый месяц высылать платежки по услугам ЖКХ, и потому никто не пытается найти подвох в этих действиях. Даже самые бдительные граждане не будут тщательно проверять квитанции от УК каждый месяц. Поэтому для мошенников сфера ЖКХ открывает широкие возможности - обнаружить аферу весьма сложно, особенно на фоне постоянно меняющихся тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Кроме того, мошенничество с квитанциями ЖКХ очень сложно доказать. Для этих схем обычно создаются фирмы-однодневки, которые найти практически невозможно. Эти фирмы часто работают в сговоре с УК, а после перечисления денег на счет исчезают. Доказать связь УК и липовых фирм нереально, даже если обратиться в правоохранительные органы.
В силу этих обстоятельств жильцам остается только одно – самим проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников. Но для этого нужно знать самые распространенные схемы афер в сфере ЖКХ и уметь их распознавать.
Чаще всего мошеннические действия в сфере ЖКХ проводятся с участием управляющей компании, при этом в афере может быть замешан как руководитель УК, так и рядовые работники. В преступные действия могут быть вовлечены ответственные квартиросъемщики и посторонние лица, которые обычно выполняют роль подсадных уток.
Наиболее распространенные схемы мошенничества:
Большинство мошеннических схем основано на экономической безграмотности и доверчивости граждан. Поэтому при получении платежек по оплате услуг ЖКХ либо других уведомлений от УК нужно быть предельно внимательным.
Как правило, участниками большинства мошеннических схем в сфере ЖКХ являются управляющие компании. Доверчивые граждане привыкли верить организациям, предоставляющим услуги по обслуживанию домов и квартир. Поэтому чаще попадаются на уловки недобросовестных УК, которые проявляют все большую изобретательность для обмана жильцов.
Одним из самых популярных видов мошенничества со стороны УК является завышение фактической стоимости выполненных работ либо оказанных услуг. Здесь обман практически невозможно доказать, поскольку УК на это может предъявить обоснование указанных расценок, подтвержденных накладными.
Распределение средств на капремонт и вовсе трудно проследить. По оценкам юристов, недобросовестные УК получают в карман до 50% средств, полученных на капремонт. Обычно для проведения капремонта покупаются недорогие и некачественные материалы, при этом в сметах указываются заведомо завышенные суммы. Часть работ по капремонту может вовсе не выполняться рабочими – отследить качество проведения ремонтных работ фактически невозможно.
Работы на содержание жилья включают в себя поддержание рабочего состояния коммуникации, оборудования, строительных конструкций, а также таких услуг, как вывоз мусора, уборка снега и др. План таких работ составляется управляющей компанией ежегодно и распределяется по месяцам. Оплата этих работ возлагается на жильцов и включается в квитанции.
Обычно УК делает небольшие приписки к счетам на оплату таких работ. Поэтому жильцы попросту их не замечают. Но даже если с каждой квартиры в год удастся получить посредством приписок хотя бы 100 рублей, прибыль коммунальных организаций может составить до нескольких сотен тысяч рублей.
Конечно, мошенничество на такие суммы относится к тяжким преступлениям. Но доказать факт приписок невозможно – все работы подтверждаются документально и сопровождаются подписанными актами.
Во многих домах установлены общедомовые счетчики, которые контролируют расход ресурсов – отопления, газа, холодной и горячей воды. Но нередко УК отказывают в установлении таких счетчиков на дом, объясняя это высокой стоимостью оборудования.
На самом деле управляющие компании таким образом зарабатывают деньги на разнице между показаниями счетчика и нормативами на услуги ЖКХ. То есть жильцам выставляется счет по общему нормативу, а сами УК перечисляют деньги поставщикам ресурсов по счетчику. Разницу между этими показателями коммунальщики забирают себе.
Такая схема может использоваться только в тех домах, где в квартирах не установлены индивидуальные счетчики ресурсов.
Недобросовестные компании могут пользоваться средствами жильцов, перечисленными по квитанциям в своих целях. Полученные деньги они не перечисляют на счета ресурсоснабжающих компаний, а пускают в оборот – например, кладут под проценты на пару месяцев.
Такую схему можно вычислить, позвонив непосредственно поставщикам ресурсов – в водоканал, электросеть, теплосеть. Если там обнаружится задолженность по оплате, можно смело выдвигать обвинения управляющей компании.
В последнее время эта схема мошенничества наиболее популярна. Причем применять ее могут не только УК, но и совсем посторонние лица. Суть в том, что жильцу приходит квитанция на оплату услуг по ЖКХ на поддельном бланке. Добросовестный квартиросъемщик оплачивает услуги по указанным счетам, но деньги уходят не в организацию, а мошенникам.
Проверить фиктивность квитанции можно самостоятельно. Настоящие бланки не имеют специальных опознавательных знаков, но липу все же легко обнаружить. Для этого необходимо обратить внимание на реквизиты получателя – если в договоре с компанией на поставку ресурсов указан другой счет, то платежка наверняка фальшивая. Ресурсоснабжающие компании обычно сообщают об изменении реквизитов клиентам отдельным письмом. Также актуальные реквизиты можно проверить на сайтах организаций.
Еще один признак фальшивки – отсутствие личных данных клиента. В настоящей квитанции эти данные будут прописаны обязательно, а в липовой их будет предложено внести вручную.
К сожалению, жильцы часто не обращают внимание на данные в платежках и оплачивают фиктивные счета. А вот поймать мошенников в этом случае практически невозможно – деньги с подставных счетов снимаются сразу.
Аферисты проявляют большую изобретательность в сфере ЖКХ. Мошеннических схем появляется все больше и больше, и перечислить их все невозможно. Это касается не только афер со стороны УК, но и со стороны обычных граждан.
Например, популярна схема – проверка и замена счетчиков. Мошенники развешивают объявления (или раскидывают по почтовым ящикам) о необходимости срочной проверки какого-либо счетчика. При этом в случае отказа грозят крупными штрафами. После этого они подсылают так называемого «мастера», который сообщает, что счетчик необходимо заменить, и выставляет счет. В этом случае обман можно обнаружить, позвонив в ресурсоснабжающую компанию и уточнив, действительно ли они проводят замену счетчиков.
Большинство подобных мошеннических схем можно предотвратить, обратившись за разъяснениями напрямую к поставщику ресурсов. При этом лучше не звонить в УК – они могут быть в сговоре с мошенниками.
Мошенничество является уголовно наказуемым деянием. По статье 159 УК РФ за такие действия может грозить до 10 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.
Но на деле поймать злоумышленников практически невозможно, а доказать вину еще сложнее, поскольку обычно со стороны документов все оформлено в рамках закона.
Доказать вину мошенничества очень сложно. Но если гражданин обладает фактами нарушений со стороны УК, то следует обращаться в Жилищную инспекцию. При этом нужно собрать доказательства, лучше, если заявление будет подписано несколькими жильцами. Однако стоит учесть, что Жилищная инспекция может лишь обязать УК устранить недочеты, но не может ни оштрафовать, ни привлечь к административной либо уголовной ответственности. Поэтому лучше сразу обращаться в прокуратуру – орган проведет проверку деятельности организации и вынесет соответствующее постановление.
В случае мошеннических действий со стороны третьих лиц обращаться нужно в полицию. Правоохранительные органы примут заявление, но, как показывает практика, находят таких мошенников крайне редко.