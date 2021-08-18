Как бороться с мошенничеством в квитанциях ЖКХ

Фиктивные квитанции ЖКХ

В последнее время эта схема мошенничества наиболее популярна. Причем применять ее могут не только УК, но и совсем посторонние лица. Суть в том, что жильцу приходит квитанция на оплату услуг по ЖКХ на поддельном бланке. Добросовестный квартиросъемщик оплачивает услуги по указанным счетам, но деньги уходят не в организацию, а мошенникам.