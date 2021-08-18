Останки еще двух людей найдены на месте предполагаемого склепа Демидовых в Тагиле

Останки еще двух людей найдены на месте предполагаемого склепа Демидовых в Тагиле
Останки еще двух людей найдены на месте предполагаемого склепа Демидовых в Тагиле
Сегодня, 17:44ОбществоФото: TagilCity.ru
Кости еще двух людей были найдены при раскопках на месте предполагаемого склепа Демидовых в Нижнем Тагиле за ДК «Юбилейный».

Археологи уже закончили работу, все, что нашли увезли в Екатеринбург. Там кости обработают и запротоколируют, а затем отправят обратно в Тагил.

Однозначно мы должны будем провести экспертизу ДНК, но для этого нужно найти кого-то по мужской линии из рода Демидовых — в принципе у нас уже есть к кому обратиться, рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров в интервью «Тагил-ТВ».

Он отметил, что найденный ранее череп в одной из могил будет отправлен в Тюмень. Специалисты по нему смогут нарисовать лицо и определят, кто был похоронен.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, на месте предполагаемой усыпальницы Демидовых было найдено четыре могилы, и скелет в одной из них. Склеп обнаружили 8 июля работники, которые занимаются реконструкцией парка за ДК «Юбилейный». После находки Тагил посетил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он пояснил, что найденные останки будут исследоваться в той же современной лаборатории, в которой исследовали останки семьи Романовых.

Сюжеты:
Склеп Демидовых Нижний Тагил
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