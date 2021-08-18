Полиция прокомментировала обвинение тагильчанки в сожжении машин «черными лесорубами»

В полиции Нижнего Тагила ответили на слова семьи, которая обвиняет «черных лесорубов» в сожжении автомобилей из мести. Теперь многодетна мать опасается за детей и свое имущество.

На данный момент расследование уголовного дела о поджоге автомашин продолжается, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Для этого осуществляются все необходимые следственные действия. Упрекать сотрудников полиции в бездействии, по меньшей мере, необоснованно,отметили в полиции. Также там подчеркнули, что, касательно угроз, которые, по словам женщины, были направлены в адрес семьи, рекомендуется обращаться к правоохранителям для принятия мер реагирования. Напомним, многодетная мать желала добиться закрытия незаконной лесопилки по соседству. Она писала заявления в полицию и Роспотребнадзор, в результате ведомства выявили нарушения, однако лесопилка не прекратила свою деятельность, пока пилорама в итоге не закрылась. А спустя пару месяцев у семьи сожгли два автомобиля. «Черных лесорубов» в сожжении машин обвиняет многодетная мать из Нижнего Тагила

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