Среднеуральск рискует остаться без очистных сооружений из-за фирмы бывшего мэра

Однако исключить объект из договора можно лишь по соглашению сторон, либо через суд, ведь расходы на эксплуатацию очистных сооружений включены в тариф. Между тем, «Тепловодоканал» накопил долги за аренду, ремонтные работы ведутся лишь при возникновении аварийных ситуаций. А расторгать договор администрация не собирается.