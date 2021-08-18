Среднеуральск рискует остаться без очистных сооружений из-за фирмы бывшего мэра

Отказ в эксплуатации городских очистных сооружений «Тепловодоканал» направил в письменном виде в администрацию, сообщает Ура.ру со ссылкой на муниципальное учреждение «Управление ЖКХ».
Сейчас фирмой, аффилированной с экс-главой Андреем Зашляпиным, руководит бывший замглавы Алексей Сторожук.
Ранее новое руководство города расторгло контракт в одностороннем порядке на реконструкцию очистных сооружений. Это случилось после того, как стало известно, что изменен проект, а цена контракта увеличена втрое: с 626 млн до 1 млрд 870 млн рублей.
В итоге УФАС признала подрядчика — АО «СУСУ» — недобросовестным, иски о взыскании уже полученных денег, направлены на рассмотрение в суд.
Однако исключить объект из договора можно лишь по соглашению сторон, либо через суд, ведь расходы на эксплуатацию очистных сооружений включены в тариф. Между тем, «Тепловодоканал» накопил долги за аренду, ремонтные работы ведутся лишь при возникновении аварийных ситуаций. А расторгать договор администрация не собирается.
Напомним, признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского городского округа при финансировании дорожных работ выявило УФАС. Мэрия Невьянска отказалась от проведения закупок на ближайшие годы, разработав задание и перечислив субсидии для его выполнения МБУ «Управление хозяйства», которое учреждено ею самой.