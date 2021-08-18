Среднеуральск рискует остаться без очистных сооружений из-за фирмы бывшего мэра

Среднеуральск рискует остаться без очистных сооружений из-за фирмы бывшего мэра
Среднеуральск рискует остаться без очистных сооружений из-за фирмы бывшего мэра
Сегодня, 12:01ОбществоФото: Яндекс.Карты
Отказаться от обслуживания очистных сооружений в Среднеуральске пытается собственник местного «Тепловодаканала» — фирмы, связанной с бывшим главой города.

Отказ в эксплуатации городских очистных сооружений «Тепловодоканал» направил в письменном виде в администрацию, сообщает Ура.ру со ссылкой на муниципальное учреждение «Управление ЖКХ».

Сейчас фирмой, аффилированной с экс-главой Андреем Зашляпиным, руководит бывший замглавы Алексей Сторожук.

Ранее новое руководство города расторгло контракт в одностороннем порядке на реконструкцию очистных сооружений. Это случилось после того, как стало известно, что изменен проект, а цена контракта увеличена втрое: с 626 млн до 1 млрд 870 млн рублей.

В итоге УФАС признала подрядчика — АО «СУСУ» — недобросовестным, иски о взыскании уже полученных денег, направлены на рассмотрение в суд.

Однако исключить объект из договора можно лишь по соглашению сторон, либо через суд, ведь расходы на эксплуатацию очистных сооружений включены в тариф. Между тем, «Тепловодоканал» накопил долги за аренду, ремонтные работы ведутся лишь при возникновении аварийных ситуаций. А расторгать договор администрация не собирается.

Напомним, признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского городского округа при финансировании дорожных работ выявило УФАС. Мэрия Невьянска отказалась от проведения закупок на ближайшие годы, разработав задание и перечислив субсидии для его выполнения МБУ «Управление хозяйства», которое учреждено ею самой.

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Свердловская областьУФАСобществоочистные сооруженияСреднеуральск
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