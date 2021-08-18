"Точка кипения" - новый виток развития молодых предпринимателей

В Великом Новгороде прошло одно из самых главных технологических и научных мероприятий года - "Архипелаг 2121". В рамках мероприятия прошел общероссийский съезд “Точек кипения”. На этом событии представили программу стратегических приоритетов, рассчитанную на ближайшие три года. К слову, организаторы провели нетворкинг, а также ярмарку предложений от партнеров. Подобные дискуссии помогут найти для участников единомышленников, а также решать поставленные перед ними задачи.