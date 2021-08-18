Убившему годовалого сына за отказ есть из бутылочки тагильчанину грозит 15 лет тюрьмы

Закрытое заседание по уголовному делу в отношении тагильчанина, который в августе 2020 года нанес несколько ударов по голове собственному сыну, пройдет 19 августа 2021 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Напомним, в конце августа 2020 года житель Нижнего Тагила избил своего ребенка за то, что он отказался есть из бутылочки. Отец пришел в ярость, а когда понял, что малыш умер, скрылся с места происшествия. 20 октября мужчина был заключен под стражу.