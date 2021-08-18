Убившему годовалого сына за отказ есть из бутылочки тагильчанину грозит 15 лет тюрьмы

Убившему годовалого сына за отказ есть из бутылочки тагильчанину грозит 15 лет тюрьмы
Убившему годовалого сына за отказ есть из бутылочки тагильчанину грозит 15 лет тюрьмы
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1МI
Приговор 37-летнему жителю Нижнего Тагила, который обвиняется в избиении до смерти своего маленького сына, готовится вынести Ленинский районный суд.

Закрытое заседание по уголовному делу в отношении тагильчанина, который в августе 2020 года нанес несколько ударов по голове собственному сыну, пройдет 19 августа 2021 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Напомним, в конце августа 2020 года житель Нижнего Тагила избил своего ребенка за то, что он отказался есть из бутылочки. Отец пришел в ярость, а когда понял, что малыш умер, скрылся с места происшествия. 20 октября мужчина был заключен под стражу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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