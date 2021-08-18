Удаленная работа: за и против

«Конечно, — говорит Наталья, — для фриланса уровень самоорганизации должен быть достаточно высоким, чтобы работа на себя не превратилась в бессмысленное сидение дома в ожидании заказа, а потом и в банальное безделье. Если вы только начали работать дома, я рекомендую вам установить для себя привычный восьмичасовой рабочий день с обедом и двумя перерывами по 15 минут. Приучите своих домашних, что вы не просто сидите в другой комнате, а заняты серьезным делом, и вас отвлекать нельзя. Одна наша клиентка установила для своих детей правило „Мама на работе“. В течение рабочего дня дети не заходили к ней в комнату. По всем вопросам они, как и раньше, звонили ей „в офис“ и несколько раз в день она выходила к нам на 10-15 минут».