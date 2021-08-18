Восстановить храм на месте здания в центре Екатеринбурга предложил митрополит

В посте он написал, что храм Большой Златоуст, который находился через дорогу, был уничтожен в 1930-х годах. Из кирпичей собора был возведен Дом обороны, который сегодня занимает региональное отделение ДОСААФ. А в 2013 году Большой Златоуст восстановили.