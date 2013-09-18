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Действенных препаратов от рака и СПИДа не будет в аптеках и больницах, пока число умерших не достигнет 10% от населения Земли
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Действенных препаратов от рака и СПИДа не будет в аптеках и больницах, пока число умерших не достигнет 10% от населения Земли

18 сентября 2013, 11:43Общество
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