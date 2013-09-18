Действенных препаратов от рака и СПИДа не будет в аптеках и больницах, пока число умерших не достигнет 10% от населения Земли

Так было с препаратом от рака на основе дихлорацетана (на него нет патента, и цена лекарства была бы мизерной), и так будет с новым способом американских ученых. Исключительно для информации публикуем уже доказавший свою работу результат:

Они разработали специальную молекулу, которая переводит раковые клетки в режим самоуничтожения. Дело все в том, что у клетки, пораженной раком, существует механизм защиты, который и обеспечивает его высокую выживаемость. Разработанная «молекула-убийца» сможет реагировать на такую клетку, переводя ее в режим самоуничтожения. Стоит отметить, что, согласно исследованиям, эта молекула является абсолютно безвредной для человеческого организма. Этот инновационный метод позволит лечить, в том числе, и лейкемию рассказывает Иван Андриевский, первый вице-президент организации «Российский союз инженеров».

Эксперты уверены, что пока смертность от заболевания не достигнет уровня хотя бы бубонной чумы – лечить дешево и качественно не начнут. Напомним, от чумы погибло около 10% населения планеты, в некоторых участках даже треть и половина населения. Что касается рака – к 2015 году исследователи прогнозируют рост числа больных до 15 миллионов. А СПИД… Сейчас считается, что с вирусом ходит каждый 25-й в возрасте от 16 до 40 лет. Это официальная статистика. В России заболевание лечится таблетками, которые человек должен принимать дважды в сутки в течение всей жизни; в Америке людям делают инъекцию, которая защищает от размножения вируса на полгода. Но несмотря на имеющиеся препараты, способные вылечить вирус, достать их невозможно.