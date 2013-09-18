Две школы в Нижнем Тагиле признаны лучшими в России

Итогом труда стал перечень из 500 лучших школ страны, кто сумел продемонстрировать высокие образовательные результаты в 2012-2013 годах. То есть критериями стали показатели при сдаче ЕГЭ, а также наличие призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году.

В ТОП-500, как сообщается на официальном сайте города, вошли 10 школ Свердловской области, 2 из которых находятся в Нижнем Тагиле. Победителями стали МБОУ Политехническая гимназия и МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов.

Примечательный факт, но директор той и другой школы вышли именно из гимназии. Политехнической гимназией сейчас руководит Дьячкова Елена Ивановна, а раньше работала там учителем алгебры и начала анализа. А Масликова Галина Анатольевна, директор школы №32, работала в гимназии учителем французского языка.