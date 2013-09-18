Это важно знать! Профилактика инфекционных заболеваний. Интервью с представителем Роспотребнадзора

В рамках проекта «Лидер мнений» редакция TagilCity.ru к сотрудничеству пригласила заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Нижнего Тагила по эпидемиологическому надзору – Ольгу Игоревну Котову. Специалист ответила на все интересующие пользователей вопросы!

Общая информация по заболеваниям и профилактике

Вопрос от анонимного пользователя: Какие вообще бывают инфекционные заболевания (классификация)?

– Согласно определению, данному в Федеральном законе № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» «инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку». Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека занимается вопросами профилактики инфекционных заболеваний человека или инфекций общих для человека и животных.

В настоящее время существует огромное количество инфекционных заболеваний и классификация, которую принимают все или большинство врачей, работающих в этой области, до настоящего времени отсутствует.

Предлагается огромное число различных вариантов систематизации. Они обусловливаются главным образом той практической точкой зрения и конечными целями, которые преследуются при классифицировании. Наиболее широко используется классификация инфекционных заболеваний Л.В. Громашевского, построенная преимущественно по принципу учета механизма передачи инфекции. Она предусматривает деление всех инфекций на пять групп:

1. кишечная «передача инфекции через рот» (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, холера);

2. дыхательных путей (грипп, дифтерия, корь, краснуха, паротит, ветряная оспа);

3. «кровяные» (малярия, ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С);

4. наружных покровов (сибирская язва, столбняк);

5. с различными механизмами передачи. Например энтеровирусная инфекция для которой характерны фекально-оральный и аэрозольный механизмы передачи.

Причины роста инфекционных заболеваний

Вопрос от анонимного пользователя: По каким причинам происходит рост инфекционных заболеваний в обществе (например, Гепатит С или В)?

– Причины роста числа инфекционных заболеваний многообразны и зависят, во-первых, от всех элементов взаимодействия так называемой паразитарной системы «возбудитель - механизм передачи возбудителя - восприимчивый человек»: от биологических свойств возбудителя и их изменений в течение времени, наличия условий для действия механизма передачи, человека, который не защищен от конкретного заболевания. Возникновение инфекционного заболевания невозможно при отсутствии хотя бы одного из этих элементов. Любые изменения в соотношении этих частей будут приводить к росту или снижению уровня заболеваемости инфекционной болезнью.

На уровне человеческой популяции важное значение имеют социальные условия, в которых происходит взаимодействие возбудителя и человека (уровень жизни, характер питания, среда обитания, действие вредных факторов, состояние медицины) и состояние коллективного иммунитета или уровень защищенности конкретной группы людей против конкретного инфекционного заболевания.

На примере гепатита В рост заболеваемости был отмечен с момента открытия возбудителя, вычленения вирусного гепатита В из общего числа гепатитов, передающихся через кровь и биологические жидкости человека, с появлением доступных и простых методов лабораторной диагностики этого заболевания. Большую роль в распространении гепатита В сыграли меняющиеся особенности поведения человека в обществе. Массовое увеличение числа потребителей инъекционных наркотиков, лиц, ведущих беспорядочную половую жизнь, появление моды на инвазивные процедуры «украшения тела» (татуировки, пирсинг и др) привело в массовому распространению гепатита В и формированию огромного числа источников в виде носителей вируса или больных хроническими формами гепатита.

В дальнейшем при отсутствии достаточного уровня знаний у населения распространение инфекции происходило и в домашних очагах контактным путем. Учитывая очень малую заражающую дозу возбудителя, считается, что при наличии в семье больного различными формами гепатита В и общего кухонного полотенца через 10 лет практически каждый из членов семьи встретиться с вирусом гепатита В.С появлением вакцин против гепатита В появилась возможность управлять этой инфекцией и снизить до единичных случаев количество больных острыми формами гепатита В, которые возникают у не привитых лиц.

Прививание детей от гриппа

Вопрос от пользователя Ирина Витальевна: Стоит ли детей прививать от гриппа и в каком возрасте? Какую вакцину лучше всего выбрать?

– Дети являются группой риска инфекционных заболеваний. Это связано с особенностями иммунитета растущего детского организма. Как правило, у маленьких детей иммунитет несовершенен и становление его идет с ростом и развитием ребенка. Чем младше ребенок, тем больше он подвержен риску инфекционных заболеваний. Ребенок до 6 месяцев защищен от инфекций материнскими антителами (при условии наличия у мамы прививок или перенесенного заболевания). После 6 месяцев он отвечает на встречу с инфекционным агентом своей собственной защитой, поэтому начиная с полугода жизни дети наиболее подвержены риску.

Риск заболеть увеличивается с приходом ребенка в организованный детский коллектив. Чем раньше ребенок получит профилактические прививки от наиболее опасных инфекций, тем лучше. Сегодня сроки проведения профилактических прививок для детей ограничиваются лишь наличием вакцин. Грипп, как и другие инфекции, наиболее опасен для детей начиная с самого раннего возраста в связи с возможностью развития тяжелых форм заболевания, осложнений и даже летальных исходов.

Важность проведения вакцинации уже на первом году жизни подтверждается высокой заболеваемостью и тяжестью гриппа в этом возрасте. Современные вакцины позволяют прививать детей против гриппа начиная с 6 месячного возраста. Первоочередной вакцинации подлежат дети детских дошкольных учреждений, детских домов, домов ребенка, школ. Неслучайно прививки для этих контингентов внесены в Национальный календарь профилактических прививок РФ и проводятся за счет средств бюджета РФ. Все вакцины, применяемые для иммунизации детей в РФ проходят сложную и многоэтапную систему контроля качества и существенно отличаются от применяемых ранее.

Все разрешенные к применению в РФ вакцины прошли очистку от балластных веществ, способны вызвать хороший иммунный ответ. Выбор вакцины зависит от возраста ребенка, наличия хронических заболеваний. При использовании большинства вакцин дети с 6 месяцев до 3-лет должны получить двукратную иммунизацию половинной дозой. Старше 3 лет одну дозу однократно. При наличии хронических заболеваний рекомендуется использовать СПЛИТ или субъединичные вакцины (Гриппол-плюс Россия, Агриппал Италия, Ваксигрипп Франция, Инфлексал Швейцария, Инфлювак Нидерланды и др). Наиболее безопасны в применении вакцины расфасованные в шприц-дозы вакцины (Гриппол-плюс Россия, Агриппал Италия, Ваксигрипп Франция, Инфлексал Швейцария, Инфлювак Нидерланды и др).

Эффективность вакцинации у детей в Нижнем Тагиле доказана многолетними наблюдениями за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Привитые против гриппа дети болеют в 4 раза реже. Заболевания у привитых протекают в легких формах без развития осложнений.

Профилактика инфекционных заболеваний для здоровых людей

Вопрос от пользователя Corey: Профилактика инфекционных заболеваний начинается с прививки? Расскажите, пожалуйста, подробнее о профилактике для здоровых людей.

– Вакцинация здоровых людей проводится в целях предупреждения наиболее опасных для жизни и здоровья инфекционных заболеваний, имеющих возможность быстро распространяться и приобретать массовый характер при отсутствии у населения коллективной защиты. Виды инфекционных заболеваний, сроки проведения вакцинации определены Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом МЗ РФ № 51н от 31.01.2011 «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

В рамках Национального календаря профилактических прививок профилактируются такие инфекции, как дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит В, грипп, туберкулез, Хиб-инфекция. Первичный прививочный комплекс, как правило, состоящий из нескольких прививок проводится в раннем детском возрасте. Далее ставятся поддерживающие иммунитет дозы. В последние годы календарь прививок значительно меняется: расширяется перечень прививаемых инфекций и возрастные рамки для проведения поддерживающих доз.

Сегодня профилактические прививки проводятся и взрослому населению, так как в эпоху всеобщей иммунизации происходит «взросление» инфекций. Большинство инфекционных заболеваний все чаще из детских становятся взрослыми. Поэтому вакцинация у взрослых проводится против гепатита В, дифтерии, кори, краснухи, паротита. Кроме того прививки проводятся населению по эпидемиологическим показаниям при повышенном уровне заболеваемости на территории или лицам, относящимся к профессиональным группам риска.

Например: население, живущее в природном или городском очаге клещевого энцефалита все подлежит прививкам против данной инфекции с возраста 6 месяцев. В городе Нижнем Тагиле, благодаря массовой вакцинации населения и высокому уровню охвата профилактическими прививками, на протяжении последних лет не регистрируются случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью, краснухой, паротитом. Регистрируется спорадическая (без очагов с распространением) заболеваемость дизентерией Зонне, острым гепатитом А, коклюшем. Ежегодно предупреждается возникновение до 46000 случаев заболевания ОРВИ и гриппа.

Заболевания, опасные для жизни

Вопрос от анонимного пользователя: После какого вирусного заболевания у человека проявляются необратимые последствия?

– Любое из вирусных заболеваний в зависимости от состояния иммунитета и наличия хронических заболеваний может привести к необратимым последствиям: стойкой утрате здоровья, формированию хронического процесса или летальному исходу. В настоящее время в связи с развитием медицины, появлением новых современных методов лечения существует возможность спасать от большинства инфекций.

По имеющимся данным заболевание бешенством человека приводит к 100% летальному исходу. Поэтому при укусе или ослюнении кожи и слизистых животным (особенно неизвестным или состояние которого невозможно оценить) необходимо немедленно провести экстренную профилактику бешенства антирабической вакциной.

В Нижнем Тагиле неблагоприятные последствия в виде осложнений после перенесенного заболевания, единичных летальных исходов регистрируются при заболевании клещевым энцефалитом и гриппом.

Всё о рото

Вопрос от пользователя Мила: Расскажите, пожалуйста, про вирус, который вызывает тошноту, рвоту, диарею, сопровождается высокой температурой и не покидает организм как минимум неделю! Как можно себя обезопасить и какую профилактику можете посоветовать?

– Исходя из описанной клиники (тошнота, рвота, диарея, сопровождается высокой температурой и не покидает организм как минимум неделю) речь идет о наиболее распространенных в настоящее время кишечных вирусах: норовирусы и ротавирусы. Норовирусные и ротавирусные инфекции это инфекционные заболевания вирусной этиологии, которые распространяются преимущественно фекально-оральным механизмом передачи (через воду, пищу, руки при контакте с больным или загрязненными вирусов предметами).

Ротавирусная инфекция может передаваться воздушно-капельным путем. Вирусы очень устойчивы во внешней среде, сохраняются воде и на предметах до нескольких месяцев, не убиваются при хлорировании водопроводной воды. Дезинфекция эффективна только при применении средств, обладающих вирулицидным действием. Очень опасны для детей раннего и младшего возраста. Для заражения необходима очень маленькая доза. Источником является больной человек или носитель вируса.

Меры профилактики: употребление лучше только кипяченой воды, соблюдение правил приготовления и условий, сроков хранения готовой пищи, своевременная изоляция заболевших из организованных коллективов, от маленьких детей, проведение дезинфекции в окружении больного вирулицидными дезинфицирующими средствами.

Более подробно об этих инфекциях можно прочитать на сайте Роспотребнадзора Свердловской области и на тагильском сайте территориального отделения, и в методических указаниях МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции».

Вопрос от пользователя Сергей Петрович: Здравствуйте! Как контролируется качество воздуха от всех видов загрязнения (пыль, биологическая грязь - микробы, вирусы, бактерии; химические испарения, запахи, аллергены) в дошкольных и школьных учреждениях, а так же в больницах и поликлиниках?

– В соответствие с п 8.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должна превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.

В соответствие с государственным заданием на проведение лабораторных исследований в рамках плановых мероприятий по контролю соблюдения санитарного законодательства в дошкольных учреждениях ежегодно проводится отбор проб воздуха закрытых помещений для определения химических показателей (формальдегид, фенол, фталаты, ртуть). За последние 7 лет превышение предельно-допустимых концентраций не выявлено.

В лечебно-профилактических учреждениях концентрация вредных веществ и микробиологические показатели чистоты воздуха нормируются в соответствие с санитарными правилами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Исследования проб воздуха проводятся как в рамках государственного надзора. Так и производственного лабораторного контроля, проводимого лечебными учреждениями в соответствие с разработанными программами.

Ежегодно регистрируется до 2-3% неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

Инфекционные заболевания в Нижнем Тагиле

Вопрос от пользователя Corey: Ольга Игоревна, расскажите, какое заболевание чаще всего встречается среди тагильчан?

Есть ли у вас какие-нибудь статистические данные по заболеваниям в Нижнем Тагиле?

– В учреждениях Роспотребнадзора Свердловской области организован индивидуальный учет практически всех нозологических форм инфекционных заболеваний в соответствие с Международным классификатором болезни в виде экстренных извещений в рамках программного средства «Анализ популяционной заболеваемости». С помощью этой программы можно проводить анализ заболеваемости по всем зарегистрированным нозологическим формам инфекционных заболеваний.

Количественный учет организован в отношении острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, не имеющего лабораторного подтверждения. Наиболее часто жители города болеют острыми респираторными заболеваниями. Они составляют 83% от всех зарегистрированных инфекций. На втором месте пневмония – 3,2%, третьем - ветряная оспа (2,8%), четвертом – острые кишечные инфекции (2,7%).

Экономический ущерб от зарегистрированных на территории города Нижний Тагил в 2012 году инфекционных заболеваний составил 171 миллион рублей, без учета заболеваемости ОРВИ и гриппа – 28 миллионов рублей.

Вопрос от анонимного пользователя: Какие недочеты в обеспечении профилактики заболеваний в Нижнем Тагиле вы видите?

Приходят ли добровольно ставить профилактические прививки или обычно только по принуждению (санкнижка, т.д.)

– Самая главная проблема профилактики это низкий уровень информированности населения по проблемам профилактики инфекционных заболеваний, низкий уровень мотивированности каждого из жителей города к сохранению собственного здоровья, здоровья своих детей и соблюдению санитарных правил, которые по сути своей содержат наиболее полные комплексы мер, позволяющих профилактировать инфекции.

Над этой проблемой необходимо работать прежде всего тем, кто профессионально занимается профилактикой: работникам лечебно-профилактических учреждений, учреждений Роспотребнадзора. Кроме того проведение профилактических мероприятий относится к сфере обязанностей руководителя каждого учреждения и организации в соответствие с их профессиональной деятельностью.

Для наведения порядка в планировании, учете информации о проведенных прививках, профилактических осмотрах населения, хотелось, чтобы в городе появилась единая система учета прививок и результатов обследований. Это поможет планировать и проводить профилактические мероприятия в отношении конкретных групп риска.

Городской портал TagilCity.ru благодарит Ольгу Игоревну за полные и познавательные ответы!