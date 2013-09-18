Ежегодно салоны "МегаФон" на Урале посещают более 24 миллионов человек

Компания «МегаФон» подвела итоги развития сети собственного ритейла на Урале за четыре года. Сейчас на территории УрФО работает 238 салонов компании «МегаФон», которые ежегодно посещают более 24 миллионов человек.

«За прошедшие четыре года «МегаФон Ритейл» занял прочное место на рынке продаж мобильных устройств, предлагая клиентам широкий выбор и профессиональный подход. В настоящее время в среднем в каждом салоне «МегаФон» на Урале представлено более 160 моделей смартфонов и 85 моделей телефонов. В 2013 году именно «МегаФон» изменил взгляд на смартфоны, как на дорогие устройства – предложив покупателям ультрабюджетный МегаФон Login. В целом за год продажи фирменных смартфонов «МегаФон» выросли в восемь раз», - рассказал директор Уральского филиала «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.

В настоящее время на долю собственной розницы «МегаФона» на Урале приходится 35% всех подключений к оператору. По оценке персонала, каждый третий посетитель салона «МегаФон» приходит для того, чтобы определиться с покупкой нового смартфона, каждый четвертый для подключения опции безлимитного интернета или настройки мобильного телефона для выхода в сеть. По-прежнему популярна у клиентов возможность оплаты услуг связи в терминалах без комиссии.

За последний год новые салоны связи «МегаФон» были открыты в таких городах как Югорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Копейск, Тюмень, Сыктывкар, Сургут, Нижневартовск, Слободской, Мегион, Тарко-Сале и Новый Уренгой.