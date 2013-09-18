Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ежегодно салоны "МегаФон" на Урале посещают более 24 миллионов человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Ежегодно салоны "МегаФон" на Урале посещают более 24 миллионов человек

18 сентября 2013, 08:20ОбществоАнастасия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»