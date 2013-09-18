Кому клубнички? В Нижнем Тагиле пройдет пикантная Ночь кино

Место, к слову, то же – кинотеатр «Красногвардеец», да и время начала привычное – 20:30. Тема фильмов – «Клубничное кино». Зрителям покажут «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко, «Шесть раз» Джонотана Гарфинкела, «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего» Романа Коппола. Все это фильмы для взрослых, поэтому, чтобы попасть на Ночь стоит захватить паспорт и уверенно доказать свое восемнадцатилетие или что там у вас.