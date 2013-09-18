Кому клубнички? В Нижнем Тагиле пройдет пикантная Ночь кино
18 сентября 2013, 12:30Общество
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Как говорится, осень настала – холодно стало, а значит, 21 сентября (это суббота) стоит наведаться к тагильской арт-группе «Лаборатория событий», которая в очередной раз устраивает для нас Ночь кино.
Место, к слову, то же – кинотеатр «Красногвардеец», да и время начала привычное – 20:30. Тема фильмов – «Клубничное кино». Зрителям покажут «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко, «Шесть раз» Джонотана Гарфинкела, «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего» Романа Коппола. Все это фильмы для взрослых, поэтому, чтобы попасть на Ночь стоит захватить паспорт и уверенно доказать свое восемнадцатилетие или что там у вас.
Добавим, в перерыве выступит группа «25 КваДраТ», достаточно новая, но весьма решительная. Кроме того, откроется выставка живописи, графики и фото «Nuda Fictio».
Стоимость входа – 150 рублей, ну а минуты под Клубничным кино - бесценны.
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