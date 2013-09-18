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Неожиданный поворот событий! Завершился конкурс на «Самый худший двор в Нижнем Тагиле»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неожиданный поворот событий! Завершился конкурс на «Самый худший двор в Нижнем Тагиле»

18 сентября 2013, 15:45Общество
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