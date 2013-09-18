Неожиданный поворот событий! Завершился конкурс на «Самый худший двор в Нижнем Тагиле»

Сейчас строится много домов с детскими площадками, но есть старые кварталы, в которых ничего не обновляется годами. Конкурс на самый худший двор был направлен на то, чтобы привлечь внимание именно к этим площадкам. В подарок победителям - вполне приличный комплекс, состоящий из горок, качелей, стенки для лазания!

Во время проведения конкурса жюри от компании DeSheli внимательно следили за участниками, учитывали аргументы и были просто шокированы увиденным.

Напомним, изначально планировалось, что будет только один победитель. И жители Нижнего Тагила уверенно публиковали свои снимки, полностью доказывая свое право на победу. Буквально сегодня стало известно, что компетентное жюри приняло бескомпромиссное решение: площадку получат все! Четырем счастливчикам ее установят уже в октябре, а остальным - весной. Итак, а вот и имена тех, кто получит во двор детский комплекс уже в ближайшее время:

Этот двор, в котором живет первый победитель - Ирина. Вот что она рассказывает:

А вот такая площадка у нас во дворе по ул. Пархоменко 139. В нашем дворе очень много деток. Но гулять им негде, разве что в крапиве, которая растет повсюду. Ах, да, есть еще качель, которая вот вот упадет и не Дай Бог задавит кого нибудь... Каждый день утром и вечером мы собираемся и идем через 2 квартала гулять. Очень будем рады, если победим!

Ирина, поздравляем Вас и Ваш двор с победой!

Следующий депрессивный двор, выигравший детскую площадку, - находится по улице Тельмана.

Ольга, которая презентовала организаторам конкурса свой двор, пишет:

Площадь довольно большая, но сейчас она больше служит для проезда машин к дому. Фото были сделаны днем, машин еще очень мало, к вечеру больше, мест для парковки больше нет. Есть железные конструкции времен советского союза - это для детей подростков, хотя и они туда уже давно не лезут. Есть нечто, что раньше было баскетбольной сеткой... а было ли? Есть железные столбики для сушки белья...

Ольга, поздравляем и Вас с победой в конкурсе!

Следующий участник, выигравший новую детскую площадку в свой двор, живет по улице Сибирской.

Этот двор окружен тремя домами по ул. Сибирской д.77,79 и пр. Вагоностроителей д.55. Можно себе представить, сколько в этих домах живет детишек. Интересно, и чем же им заниматься в этом дворе… Машины считать? Я сама когда-то выросла в этом дворе и сейчас мне 31 год, но ничего в нем не изменилось. Разве что разобрали песочницу и ржавую маленькую горку из моего детства. Сейчас у меня растет сын, и мне очень жаль, что в наше современное время он не может гулять в своем дворе. Двор у нас всегда пустой, не слышен звон детских голосов. Так как все мамочки, как и я, водят детей гулять в другие дворы. Дети с нашего двора просто не знают друг друга. Если бы что-то удалось изменить, я думаю, наши дети были бы просто счастливы пишет Надежда.

Поздравляем Надежду и ее двор с будущим приобретением!

И последний, четвертый победитель конкурса, проживает в одном из худших дворов также по улице Сибирская, 105.

Вот это наш двор в котором есть одна качель, где в сидушке гвозди торчат, а от горки только ступеньки остались и песочница, изгаженная собаками... была крутящаяся качель, но ее срезали, обещав сделать новую, время идет, а качели нет... очень хочется чтобы в нашем дворе была детская площадка! Ведь тут играют дети с 4х близстоящих домов, занимая очередь на одну единственную качель... а потому что больше нет других детских сооружений! -- рассказывает Арина.

Поздравляем жителей улицы Сибирской, 105 и Арину с победой!

Кроме того, жюри от компании DeSheli приятно удивили нас. Вот какое письмо мы увидели первыми:

Нам стоило немалых усилий сделать выбор, так как ситуация с благоустройством территорий, прилегающих к жилому фонду в Нижнем Тагиле, просто вопиющая.

Хотим пояснить, что свой выбор мы делали не только по критерию необустроенности двора, а так же по пригодности площадки к скорой установке игровых комплексов, отсутствию парковочных мест на территории детской площадки и по количеству проживающих людей в близлежащих домах.

На наш взгляд хорошей площадки достойны все и поэтому мы определили 4 победителей, которые получат детскую площадку до конца октября.

По остальным дворам мы приняли решение, заняться этой проблемой и весной построить во всех дворах (кто подавал заявки) по детской площадке. На данный момент мы не можем этого сделать потому как требуется демонтаж старого фонда игровых комплексов, либо огораживание территории или переговоры с УК по расчистке территории для будущей детской площадки, все это требует времени и именно этим мы займемся зимой, для того что бы весной все получили детский площадки.

Наша компания строит долгосрочные планы по благотворительным проектам региона и мы будем рады помочь жителям Нижнего Тагила с решением проблемы о детских площадках в дворах домов

Таким образом, городской портал TagilCity.ru и компания DeSheli поздравляет всех участников нашего конкурса на самый худший двор. Спасибо вам за небезразличие к облику города и активность, проявленную здесь на сайте. Сделаем этот город еще красивее!