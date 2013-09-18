Олег Сиенко, руководитель УВЗ, определяет лицо российской экономики. Данные рейтинга «Коммерсантъ»
Накануне издательский дом «Коммерсантъ» представил ежегодный рейтинг ведущих менеджеров России.
Стоит отметить, в него входят 1000 ключевых бизнес-лиц страны, по сути, определяющих российскую экономику. При этом необычен способ выбора ТОП-1000. Здесь «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев.
В итоге получился список отраслей экономики с лучшими представителями. Примечательно, что руководитель нижнетагильского Уралвагонзавода Олег Сиенко вошел в почетный список в отрасли машиностроение. Более того, здесь он стал первым по числу голосов, потеснив топ-менеджеров Объединенной авиастроительной корпорации, КамАЗа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Boeing в России и СНГ» и некоторых других.
Добавим, вообще в рейтинге представлены такие отрасли, как «Информационные технологии», «Коммерческие банки», «Лесная и лесоперерабатывающая промышленность», «Медиабизнес», «Металлургия» (на пятом месте здесь вице-президент Евразхолдинг Александр Владимирович Кузнецов), «Многопрофильные холдинги», «Профессиональные услуги», «Связь и телекоммуникации», «Сервис и производство потребительских товаров», «Страхование», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Финансовый сектор», «Химическая промышленность», «Энергетика и топливный комплекс».
Можно много рассуждать о том, что универсального рейтинга не существует, и если здесь ключевые люди одни, то по другим критериям результат может быть обратным. Тем не менее, в какой рейтинг не включайте такого признанного гения, человека свободного ума с позицией абсолютной независимости, как Владимир Познер, высшая оценка гарантирована. Мнение Владимира Познера о действительности, о реалиях развития государства, о взаимосвязях синхронного/диахронного - самое катируемое на сегодняшний день. И у вас есть возможность убедиться в этом на официальном сайте этого человека.
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