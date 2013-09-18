Олег Сиенко, руководитель УВЗ, определяет лицо российской экономики. Данные рейтинга «Коммерсантъ»

В итоге получился список отраслей экономики с лучшими представителями. Примечательно, что руководитель нижнетагильского Уралвагонзавода Олег Сиенко вошел в почетный список в отрасли машиностроение. Более того, здесь он стал первым по числу голосов, потеснив топ-менеджеров Объединенной авиастроительной корпорации, КамАЗа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Boeing в России и СНГ» и некоторых других.

Можно много рассуждать о том, что универсального рейтинга не существует, и если здесь ключевые люди одни, то по другим критериям результат может быть обратным. Тем не менее, в какой рейтинг не включайте такого признанного гения, человека свободного ума с позицией абсолютной независимости, как Владимир Познер, высшая оценка гарантирована. Мнение Владимира Познера о действительности, о реалиях развития государства, о взаимосвязях синхронного/диахронного - самое катируемое на сегодняшний день. И у вас есть возможность убедиться в этом на официальном сайте этого человека.