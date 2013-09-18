Ремонт дорог в Нижнем Тагиле преодолевает финишную черту

Подводятся итоги, выставляются счета. «Сделал, правильно оформил, отчитался и получил деньги» - призывает Сергей Константинович подрядчиков. Критичные замечания и очевидный брак будут убраны, некритичные, к слову, тоже. Иначе денег не получить.

В настоящее время все акты о проделанных работах в высокой степени готовности, отмечает Глава города. Есть в городе недоделки по дворам, но и они, по словам подрядчика, будут убраны в пятницу – последний день.

Четыре последние дороги приемочная комиссия официально посмотрит в четверг. А все светофоры войдут в работу уже на следующей неделе. 15 октября мэр планирует подвести уже окончательные итоги по работам.

Кроме того, он намерен торжественно отметить тех, кто старался, тех, кто отличился достойной и добросовестной работой. Почетные грамоты от мэра города им обеспечены. К тому же, 20 октября в России отмечают День дорожного работника, который станет отличным поводом к поздравлению подрядчиков.