Скоро в каждой ванне Нижнего Тагила... Зато дома тепло (ФОТО, ВИДЕО)

У многих в домах уже течет грязная горячая вода, заставляющая всерьез задуматься, а стоит ли принимать ванну. Пользователь TagilCity.ru Александра предоставила фотографии набранной темно-коричневой жидкости, оставившей после спуска кофейный налет на стенках, а в душе осадок за накрученный счетчик и зазря оплаченные кубометры.

Отметим, заметно грязная вода по Тагилу пробежит в течение этой недели, а затем вернется в свое обычное состояние пусть не кристальной, но все же приемлемой. Признаться, хотелось написать «пусть не голубой», но сразу вспомнилась история от Елены, которая уже дважды начинала свое утро с лазурной из-под крана. В общем, поживем-увидим, вдруг городская изношенная на 70% система ЖКХ будет обновлена, и город станет чистым во всех отношениях.