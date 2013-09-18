«Тагил без ям» обратился к ГИБДД с просьбой установить освещение в районе Психиатрической больницы

Там есть пешеходный переход, но участок практически без освещения, и в темное время суток избежать ДТП с серьезными последствиями практически невозможно. Так, буквально вчера ранним утром там была насмерть сбита женщина, месяцем ранее очень сильно пострадал пешеход.

Конечно, наиболее приемлемым будет установить в районе пешеходного перехода освещение и организовать переход с использованием светофорного объекта, оснащенного кнопкой для пешеходов. Однако речь может идти и об ограничении скорости движения и даже установке не особо жалуемых в Нижнем Тагиле лежачих полицейских говорят представители движения.

Добавим, проблему на этом участке решать необходимо. Меры по оптимизации пешеходного перехода около Психиатрической больницы буквально пишутся кровью.

Скан обращения.