Вылил битум под деревья? Получи штраф. В Нижнем Тагиле продолжается разбирательство с подрядчиком (ФОТО)

Естественно, природоохранная прокуратура во главе с Калининым Василием Валентиновичем обратила свое внимание на этот вопиющий факт, который был запечатлен небезразличными тагильчанами.

И сегодня от Василия Калинина стало известно, что ход дела продолжается:

В природоохранную прокуратуру были вызваны руководители Невьянского ДРСУ в связи со сливом битума на землю водителем автомашины на Восточном шоссе. 11 сентября слитый битум был вывезен на специализированный полигон сообщает TagilCity.ru природоохранный прокурор.

Кроме того, приказом от 16 сентября 2013 года машинисту автогудронатора (так называется автомобиль) был объявлен выговор, а мастеру производственного участка было объявлено замечание.

Фотографии предоставлены Василием Валентиновичем Калининым

На место слива битума по требованию прокурора выезжали специалисты Департамента Росприроднадзора по УрФО. Они взяли образцы почвы на исследование, по итогам которого будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.