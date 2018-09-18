40 рябин высажены в сквере поселка Северный в Нижнем Тагиле

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Победители смотра-конкурса ко Дню города в Нижнем Тагиле высадили аллею из 40 рябин в сквере поселка Северный.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
В 2018 году в смотр-конкурсе ко Дню города в Нижнем Тагиле выиграл Дзержинский район. По традиции уже 19 лет победители выбирают место высадки аллеи.
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В этом году озеленение было решено произвести в поселке Северный. 40 шестилетних саженцев рябины, выращенных в питомнике, украсили местный парк на улице Щорса, который был недавно реконструирован и стал любимым местом отдыха жителей ближайших домов. Здесь есть детская и спортивная площадки, однако, по мнению местных жителей, не хватало зелени.
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