40 рябин высажены в сквере поселка Северный в Нижнем Тагиле

В 2018 году в смотр-конкурсе ко Дню города в Нижнем Тагиле выиграл Дзержинский район. По традиции уже 19 лет победители выбирают место высадки аллеи.

В этом году озеленение было решено произвести в поселке Северный. 40 шестилетних саженцев рябины, выращенных в питомнике, украсили местный парк на улице Щорса, который был недавно реконструирован и стал любимым местом отдыха жителей ближайших домов. Здесь есть детская и спортивная площадки, однако, по мнению местных жителей, не хватало зелени.