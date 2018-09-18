58% жителей Свердловской области доживут до старости

В России выявлены регионы с наибольшим процентом смертности в трудоспособном возрасте. Эксперты определили основные причины гибели людей, миграции молодежи, а также упомянули факторы, способствующие долгожительству.

Created with Highmaps 6.1.3 Zoom in + Zoom out - 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Highcharts.com © Natural Earth Copyright (c) 2015 Highsoft AS, Based on data from Natural Earth Белгородская область Вероятность дожить до старости 69%

Лидером по количеству смертей среди регионов является Псковская область, здесь зарегистрировано 2463 смерти на 100 тыс. человек населении. Близкие значения у Новгородской, Тверской, Тульской и Ивановской областей. Для сравнения, средний показатель по России -1243,6 смертей. Однако только 26% жителей Псковской области не доживают до старости.

Причина старения населения заключается в миграции молодежи. Данные территории, по мнению экспертов, имеют слаборазвитую экономику, а малый и средний бизнес не получает поддержки. Следовательно, рабочих мест не хватает. Так, Тверская область опережает остальные регионы по количеству заброшенных деревень – 2234.

Почему молодежь Нижнего Тагила мигрирует в другие города? Наиболее высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте показывает Чукотка. Несмотря на то, что на Чукотке 78,6% населения работают, до старости здесь доживают лишь 16%. Самые распространенные причины гибели молодежи – алкоголизм, убийства и самоубийства.

В Тыве до 72 лет доживает лишь 18,8% граждан. 54,7 смертей на 100 тыс. человек в регионе происходят ДТП, 39,1 – убийства, 21,3 – отравление алкоголем.

Наиболее высокие показатели у Псковской области – 74%, Карачаево-Черкессии – 70%, Белгородская область – 69%, Дагестан, Ставропольский край, Ростовская, Пензенская, Рязанская области – 68%.

В Свердловской области 58% населения доживают до пенсии.

По мнению первого заместителя директора Института актуальной экономики Ивана Антропова, регионы с высокой долей смертности в трудоспособном возрасте являются большой проблемой для России, так как умирают люди, которые могли работать и платить отчисления в Пенсионный фонд, помогая государству с текущей выплатой пенсий.

Однако внешние факторы не являются единственной причиной смертности в субъектах РФ. Еще одной проблемой в субъектах РФ, которая приводит к росту смертности, стало здравоохранение. В частности, недостаток больниц и мест в них, а также плохая работа скорой помощи.

Например, на Чукотке 35% смертей происходят из-за болезней системы кровообращения, а в Новгородской области – 39%. Между тем, по оценке Счетной палаты, 43% финансирования медучреждений не доходят до адресата.

Минздрав отказался помочь в решении проблем больниц Нижнего Тагила Экономика России теряет до 0,09% ВВП ежегодно из-за того, что работающие люди тратят время на больничные, сообщает Иван Антропов.