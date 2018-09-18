58% жителей Свердловской области доживут до старости

Специалисты составили рейтинг регионов России по количеству доживших до пенсии. Свердловская область с показателем 58% отстает от среднего показателя по РФ в 62%.
В России выявлены регионы с наибольшим процентом смертности в трудоспособном возрасте. Эксперты определили основные причины гибели людей, миграции молодежи, а также упомянули факторы, способствующие долгожительству.
Лидером по количеству смертей среди регионов является Псковская область, здесь зарегистрировано 2463 смерти на 100 тыс. человек населении. Близкие значения у Новгородской, Тверской, Тульской и Ивановской областей. Для сравнения, средний показатель по России -1243,6 смертей. Однако только 26% жителей Псковской области не доживают до старости.
Причина старения населения заключается в миграции молодежи. Данные территории, по мнению экспертов, имеют слаборазвитую экономику, а малый и средний бизнес не получает поддержки. Следовательно, рабочих мест не хватает. Так, Тверская область опережает остальные регионы по количеству заброшенных деревень – 2234.
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Наиболее высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте показывает Чукотка. Несмотря на то, что на Чукотке 78,6% населения работают, до старости здесь доживают лишь 16%. Самые распространенные причины гибели молодежи – алкоголизм, убийства и самоубийства.
В Тыве до 72 лет доживает лишь 18,8% граждан. 54,7 смертей на 100 тыс. человек в регионе происходят ДТП, 39,1 – убийства, 21,3 – отравление алкоголем.
Наиболее высокие показатели у Псковской области – 74%, Карачаево-Черкессии – 70%, Белгородская область – 69%, Дагестан, Ставропольский край, Ростовская, Пензенская, Рязанская области – 68%.
В Свердловской области 58% населения доживают до пенсии.
По мнению первого заместителя директора Института актуальной экономики Ивана Антропова, регионы с высокой долей смертности в трудоспособном возрасте являются большой проблемой для России, так как умирают люди, которые могли работать и платить отчисления в Пенсионный фонд, помогая государству с текущей выплатой пенсий.
Однако внешние факторы не являются единственной причиной смертности в субъектах РФ. Еще одной проблемой в субъектах РФ, которая приводит к росту смертности, стало здравоохранение. В частности, недостаток больниц и мест в них, а также плохая работа скорой помощи.
Например, на Чукотке 35% смертей происходят из-за болезней системы кровообращения, а в Новгородской области – 39%. Между тем, по оценке Счетной палаты, 43% финансирования медучреждений не доходят до адресата.
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Экономика России теряет до 0,09% ВВП ежегодно из-за того, что работающие люди тратят время на больничные, сообщает Иван Антропов.
По мнению социологов, развитая медицина не единственный способ дожить до старости. Счастливые люди живут дольше, уверяют специалисты. Удовлетворенность жизнью на 10% сокращает смертность на 4%, пишут «Новые Известия».