Бывший капитан полиции поймана на торговле наркотикам в Екатеринбурге

16 сентября в столице Свердловской области полиция задержала группу из трёх человек, которые подозреваются в торговле наркотическими веществами. Во время обыска у одной из участниц банды правоохранители обнаружили полицейский жетон и документ на право ношения оружия. Как было установлено после, девушка по имени Полина является бывшим капитаном полиции из Воронежа.

После увольнения она «забыла» сдать жетон сотрудника полиции и документ на право получения табельного оружия, которые носила с собой для того, чтобы отмазаться в случае вопросов со стороны органов. За 16 лет усердной работы Полина дослужилась до капитана полиции, была сотрудником отдела оперативно-розыскной информации,рассказал первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.